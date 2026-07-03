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Безработным в Германии урезают свободу выбора работы и ужесточают санкции – что ждет украинцев

22:00, 3 июля 2026
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В случае неявки в центры занятости или отказа от подачи документов для трудоустройства выплаты могут быть сокращены или полностью прекращены.
Безработным в Германии урезают свободу выбора работы и ужесточают санкции – что ждет украинцев
Фото: handbookgermany.de​
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С 1 июля в Германии изменилась система социальной поддержки безработных и украинских беженцев: вместо действующего пособия Bürgergeld вводится новая модель базового дохода (Grundsicherung), предусматривающая более жесткие требования к получателям выплат.

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Как пишет DW, для трудоспособных лиц, которые длительное время остаются без работы, ужесточаются правила контроля. Джобцентры получат расширенные полномочия по проверке имущественного состояния, в частности сбережений и стоимости жилья, а также сосредоточатся на максимально быстром трудоустройстве граждан, отодвигая на второй план программы обучения и повышения квалификации.

Отдельно усиливается система санкций. В случае неявки в центры занятости или отказа от подачи документов для трудоустройства выплаты могут быть сокращены или полностью прекращены. Безработные также будут обязаны принимать предложения работы даже более низкой квалификации, если имеют физическую и психическую возможность выполнять такие обязанности.

Изменяются и правила относительно финансовых «льготных периодов». Сбережения до 40 тысяч евро теперь должны использоваться получателями пособия уже в течение первого года после обращения за выплатами. Расходы на жилье также будут компенсироваться лишь частично.

По оценкам, среди безработных — около 1,2 млн человек без профессиональной квалификации и примерно 16 тыс. так называемых «полных отказников», которые систематически игнорируют требования джобцентров.

Еще около 2 млн получателей пособия не могут работать из-за ухода за родственниками, воспитания детей или зарабатывают недостаточно и нуждаются в дополнительном доходе, причем около 1,8 млн из них — дети и молодежь.

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Германия деньги Украина беженец трудовые отношения

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