Студенту можуть вручити повістку ще до диплома — у якому випадку

Здобувачі освіти (ПТУ, фахова передвища, вища, аспірантура, докторантура) денної або дуальної форми мають законне право на відстрочку від мобілізації, але тільки на час навчання.

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Студенти денної та дуальної форми навчання закладів професійної, фахової передвищої, вищої освіти, а також аспірантури та докторантури мають право на відстрочку від мобілізації на період навчання.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України від 21.10.1993 №3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», таке право діє виключно під час фактичного навчання.

Зазначається, що у період між рівнями освіти (наприклад, між бакалавратом і магістратурою) право на відстрочку не зберігається.

Повістку студенту можуть вручити ще до отримання диплома у випадках, якщо:

особу відраховано з навчального закладу;

особу виключено з навчального закладу.

До моменту офіційного відрахування, підтвердженого відповідним наказом, студент зберігає право на відстрочку. Після набрання чинності рішенням про відрахування особа втрачає статус студента та підлягає загальним правилам військового обліку.

У разі отримання повістки студенту необхідно з’явитися до ТЦК та СП з документами, що підтверджують навчання, та посилатися на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону №3543-XII.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Тернопільський окружний адміністративний суд, який проаналізував, чи може студент автоматично уникнути призову без оформлення відповідної процедури.

Суд дійшов висновку, що позивач, будучи військовозобов’язаним, без оформлення відстрочки у вигляді прийняття відповідною комісією територіального центру комплектування та соціального підтримки рішення про її надання, підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Наявність права на відстрочку не є безумовним свідченням того, що таке право реалізовано автоматично. Для реалізації відповідного права особа має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у встановленому порядку.

Суд зазначив, що право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов’язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом. Реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця. Відсутність звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, навіть за умови наявності права на отримання відстрочки, не перешкоджає призову особи на військову службу на загальних підставах.