  1. В Україні

Студенту можуть вручити повістку ще до диплома — у якому випадку

21:08, 3 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Здобувачі освіти (ПТУ, фахова передвища, вища, аспірантура, докторантура) денної або дуальної форми мають законне право на відстрочку від мобілізації, але тільки на час навчання.
Студенту можуть вручити повістку ще до диплома — у якому випадку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Студенти денної та дуальної форми навчання закладів професійної, фахової передвищої, вищої освіти, а також аспірантури та докторантури мають право на відстрочку від мобілізації на період навчання.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України від 21.10.1993 №3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», таке право діє виключно під час фактичного навчання.

Зазначається, що у період між рівнями освіти (наприклад, між бакалавратом і магістратурою) право на відстрочку не зберігається.

Повістку студенту можуть вручити ще до отримання диплома у випадках, якщо:

  • особу відраховано з навчального закладу;
  • особу виключено з навчального закладу.

До моменту офіційного відрахування, підтвердженого відповідним наказом, студент зберігає право на відстрочку. Після набрання чинності рішенням про відрахування особа втрачає статус студента та підлягає загальним правилам військового обліку.

У разі отримання повістки студенту необхідно з’явитися до ТЦК та СП з документами, що підтверджують навчання, та посилатися на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону №3543-XII.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Тернопільський окружний адміністративний суд, який проаналізував, чи може студент автоматично уникнути призову без оформлення відповідної процедури.

Суд дійшов висновку, що позивач, будучи військовозобов’язаним, без оформлення відстрочки у вигляді прийняття відповідною комісією територіального центру комплектування та соціального підтримки рішення про її надання, підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Наявність права на відстрочку не є безумовним свідченням того, що таке право реалізовано автоматично. Для реалізації відповідного права особа має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у встановленому порядку.

Суд зазначив, що право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов’язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом. Реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця. Відсутність звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, навіть за умови наявності права на отримання відстрочки, не перешкоджає призову особи на військову службу на загальних підставах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна повістка ТЦК мобілізація Резерв+ військовозобов'язаний навчання студенти

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП отримує право «полювання» на суддів: дисциплінарні справи зможуть відкривати без скарг, а розсекречені НСРД стануть підставою для звільнення суддів

Законопроєкт щодо вдосконалення процедур ВРП обіцяє зробити дисциплінарну практику передбачуваною та сталою: які пастки готує документ для суддів та як він розширює «автономію» Вищої ради правосуддя.

Рятувальник ДСНС дізнався про неправильний розрахунок грошового забезпечення після запиту адвоката: що вирішив ВС

Отримання додаткової інформації про розрахунок грошового забезпечення саме по собі не поновлює тримісячний строк звернення до суду.

Чи можуть відмовити у наданні адміністративної послуги через розбіжності в електронних реєстрах: що каже закон

Розбіжності між державними електронними реєстрами не є автоматичною підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, а державний орган зобов’язаний самостійно перевірити інформацію та діяти в межах закону.

Якщо в одному провадженні кілька злочинів, примирення з потерпілим не допоможе — Верховний Суд

Верховний Суд роз'яснив, коли стаття 46 КК про примирення з потерпілим не може бути застосована.

Гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств хочуть розширити, але у Раді побоюються її комерційного використання

Законопроєкт пропонує дозволити стратегічним підприємствам отримувати пожежну техніку як гуманітарну допомогу, однак у парламенті вважають, що окремі його положення потребують додаткового уточнення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]