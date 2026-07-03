Зроблено в Україні: перелік техніки, за яку можна отримати компенсацію, значно розширили

Перелік поповнили автобусами, будівельною технікою, енергетичним обладнанням і комплектувальними для БПЛА.

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Уряд оновив правила державної програми часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва в межах платформи «Зроблено в Україні».

Відтепер до програми включено десятки нових видів техніки — від автобусів, будівельних машин і енергетичного обладнання до комплектувальних для безпілотних систем.

Крім того, виробникам дозволили змінювати ціну продукції в межах визначеного відсотка без втрати права на компенсацію, а також посилили вимоги до структури власності компаній та їхніх бенефіціарів.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну №853, з якою ознайомилася «Судово-юридична газета».

Виробникам дозволили змінювати ціну техніки

Однією з ключових змін стало врегулювання питання вартості техніки. Відтепер ціна техніки та обладнання, зазначена у договорі між продавцем і покупцем, може відрізнятися від орієнтовної ціни, включеної до переліку, але не більш ніж на 15%.

Таке відхилення допускається у разі зміни виробничих витрат, зокрема через подорожчання або здешевлення комплектувальних, вузлів, сировини, матеріалів, енергоресурсів, витрат на оплату праці, експлуатацію обладнання, адміністративних витрат чи витрат на збут продукції.

Посилили вимоги до виробників та їхніх власників

Постанова також оновлює вимоги до підприємств, які можуть брати участь у програмі.

Зокрема, учасниками програми можуть бути лише виробники, учасники, засновники, акціонери та кінцеві бенефіціарні власники яких:

не зареєстровані в РФ, Республіці Білорусь або юрисдикціях, що не виконують міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму;

не є резидентами таких держав;

не включені до переліків осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю або щодо яких застосовані міжнародні санкції;

не перебувають під українськими санкціями відповідно до Закону «Про санкції».

Крім того, новою вимогою стало те, що виробники також не можуть бути учасниками, засновниками, акціонерами чи кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, зареєстрованих у Росії, Білорусі або визначених ризикових юрисдикціях.

Перелік техніки значно розширили

Постановою повністю викладено у новій редакції додаток із переліком техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів.

До нього, зокрема, увійшли:

Колісна техніка

Передбачено компенсацію за придбання:

міських, туристичних, громадських, низькопідлогових і двосекційних автобусів;

різних типів фургонів;

автоцистерн, у тому числі для перевезення пально-мастильних матеріалів;

пожежних автоцистерн;

вагонів-цистерн;

тралів;

причепів і напівпричепів (крім окремих сільськогосподарських);

шасі для вантажних і спеціальних автомобілів;

автомобілів-самоскидів;

мобільних вагонів-будинків на шасі.

Будівельна, комунальна та спеціальна техніка

До програми включено:

крани, у тому числі баштові;

землерийну техніку;

навантажувачі;

екскаватори-навантажувачі;

кран-балки;

сміттєвози;

сміттєзбиральні машини;

ліфти;

машини та обладнання для механізованого розмінування;

піротехнічні машини;

автоматизоване сортувальне обладнання для логістики;

асфальто-, ґрунто- та бетонозмішувальні установки;

регенератори асфальту;

промислові насосні установки;

автовишки;

дорожні комбіновані машини;

вантажні бортові автомобілі;

бортові автомобілі з краном-маніпулятором;

підмітально-прибиральні, поливомийні та інші комунальні машини;

установки для ямкового ремонту.

Спеціальна бурова техніка

Компенсація також поширюється на:

парогенераторні установки;

автомобільні підйомні установки;

пересувні насосні установки;

буровий інструмент для нафтогазової та гірничорудної промисловості.

Енергетичне та кліматичне обладнання

До переліку включено:

трансформатори;

промислові системи накопичення електроенергії;

вітрові електростанції;

вітроенергетичні установки;

газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки і їх складові;

розподільні шафи;

теплові насоси;

індивідуальні теплові пункти;

рекуператори;

прилади обліку;

сонячні колектори;

мінігідроелектростанції;

теплообмінники;

промислові парові та водогрійні котли;

енергоефективні котли на альтернативному паливі;

промислові вентиляційні установки.

Металообробне та виробниче обладнання

Програма охоплює:

верстати для лазерного та плазмового різання металу з числовим програмним управлінням;

фарбувальні та фарбувально-сушильні камери;

камери абразивоструменевого очищення;

печі нагріву та полімеризації;

промислові фільтрувальні установки;

шліфувальні столи;

автоматичні лінії для виготовлення металевої фібри;

установки для нанесення гальванічного покриття;

зварювальне обладнання з визначеними технічними характеристиками.

Обладнання для виробництва пластмас

До списку також включили:

машини для видування ПЕТ-тари;

етикетувальне обладнання.

Комплектувальні для безпілотних систем

Вперше до програми внесено окрему категорію комплектувальних виробів для безпілотних систем, зокрема:

корпуси та конструкційні елементи;

силові установки;

системи управління й навігації;

системи передачі відеосигналу та керування з функцією FPV;

засоби зв'язку і телеметрії;

системи живлення та заряджання;

озброєння та спеціалізовані модулі;

оптико-волоконні системи.

Окрема норма для комплектувальних

Документ також визначає, що якщо техніка чи обладнання придбані як комплектувальні частини для виробництва готової продукції, собівартість або орієнтовна відпускна ціна такої продукції має розраховуватися з урахуванням отриманої державної компенсації за придбані комплектувальні.

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