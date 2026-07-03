Сделано в Украине: перечень техники, за которую можно получить компенсацию, значительно расширили

Перечень пополнили автобусами, строительной техникой, энергетическим оборудованием и комплектующими для БПЛА.

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Правительство обновило правила государственной программы частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства в рамках платформы «Сделано в Украине».

Отныне в программу включены десятки новых видов техники — от автобусов, строительной техники и энергетического оборудования до комплектующих для беспилотных систем.

Кроме того, производителям разрешили изменять цену продукции в пределах установленного процента без потери права на компенсацию, а также ужесточили требования к структуре собственности компаний и их бенефициарам.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина №853, с которым ознакомилась «Судебно-юридическая газета».

Производителям разрешили изменять цену техники

Одним из ключевых изменений стало урегулирование вопроса стоимости техники. Отныне цена техники и оборудования, указанная в договоре между продавцом и покупателем, может отличаться от ориентировочной цены, включенной в перечень, но не более чем на 15%.

Такое отклонение допускается в случае изменения производственных расходов, в частности из-за удорожания или удешевления комплектующих, узлов, сырья, материалов, энергоресурсов, расходов на оплату труда, эксплуатацию оборудования, административных расходов либо расходов на сбыт продукции.

Ужесточили требования к производителям и их владельцам

Постановление также обновляет требования к предприятиям, которые могут участвовать в программе.

В частности, участниками программы могут быть только производители, участники, учредители, акционеры и конечные бенефициарные владельцы которых:

не зарегистрированы в РФ, Республике Беларусь либо юрисдикциях, не выполняющих международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма;

не являются резидентами таких государств;

не включены в перечни лиц, связанных с террористической деятельностью, либо лиц, в отношении которых применены международные санкции;

не находятся под украинскими санкциями в соответствии с Законом «О санкциях».

Кроме того, новым требованием стало то, что производители также не могут быть участниками, учредителями, акционерами либо конечными бенефициарными владельцами юридических лиц, зарегистрированных в России, Беларуси либо определенных рисковых юрисдикциях.

Перечень техники значительно расширили

Постановлением полностью изложено в новой редакции приложение с перечнем техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств.

В него, в частности, вошли:

Колесная техника

Предусмотрена компенсация за приобретение:

городских, туристических, общественных, низкопольных и двухсекционных автобусов;

различных типов фургонов;

автоцистерн, в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов;

пожарных автоцистерн;

вагонов-цистерн;

тралов;

прицепов и полуприцепов (кроме отдельных сельскохозяйственных);

шасси для грузовых и специальных автомобилей;

автомобилей-самосвалов;

мобильных вагонов-домов на шасси.

Строительная, коммунальная и специальная техника

В программу включены:

краны, в том числе башенные;

землеройная техника;

погрузчики;

экскаваторы-погрузчики;

кран-балки;

мусоровозы;

мусоросборочные машины;

лифты;

машины и оборудование для механизированного разминирования;

пиротехнические машины;

автоматизированное сортировочное оборудование для логистики;

асфальтосмесительные, грунтосмесительные и бетоносмесительные установки;

регенераторы асфальта;

промышленные насосные установки;

автовышки;

комбинированные дорожные машины;

грузовые бортовые автомобили;

бортовые автомобили с краном-манипулятором;

подметально-уборочные, поливомоечные и другие коммунальные машины;

установки для ямочного ремонта.

Специальная буровая техника

Компенсация также распространяется на:

парогенераторные установки;

автомобильные подъемные установки;

передвижные насосные установки;

буровой инструмент для нефтегазовой и горнорудной промышленности.

Энергетическое и климатическое оборудование

В перечень включены:

трансформаторы;

промышленные системы накопления электроэнергии;

ветровые электростанции;

ветроэнергетические установки;

газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки и их составные части;

распределительные шкафы;

тепловые насосы;

индивидуальные тепловые пункты;

рекуператоры;

приборы учета;

солнечные коллекторы;

мини-гидроэлектростанции;

теплообменники;

промышленные паровые и водогрейные котлы;

энергоэффективные котлы на альтернативном топливе;

промышленные вентиляционные установки.

Металлообрабатывающее и производственное оборудование

Программа охватывает:

станки для лазерной и плазменной резки металла с числовым программным управлением;

окрасочные и окрасочно-сушильные камеры;

камеры абразивоструйной очистки;

печи нагрева и полимеризации;

промышленные фильтровальные установки;

шлифовальные столы;

автоматические линии для изготовления металлической фибры;

установки для нанесения гальванического покрытия;

сварочное оборудование с определенными техническими характеристиками.

Оборудование для производства пластмасс

В перечень также включили:

машины для выдува ПЭТ-тары;

этикетировочное оборудование.

Комплектующие для беспилотных систем

Впервые в программу внесена отдельная категория комплектующих изделий для беспилотных систем, в частности:

корпуса и конструкционные элементы;

силовые установки;

системы управления и навигации;

системы передачи видеосигнала и управления с функцией FPV;

средства связи и телеметрии;

системы питания и зарядки;

вооружение и специализированные модули;

оптоволоконные системы.

Отдельная норма для комплектующих

Документ также определяет, что если техника или оборудование приобретены в качестве комплектующих частей для производства готовой продукции, себестоимость либо ориентировочная отпускная цена такой продукции должна рассчитываться с учетом полученной государственной компенсации за приобретенные комплектующие.

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