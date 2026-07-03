Сделано в Украине: перечень техники, за которую можно получить компенсацию, значительно расширили
Правительство обновило правила государственной программы частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства в рамках платформы «Сделано в Украине».
Отныне в программу включены десятки новых видов техники — от автобусов, строительной техники и энергетического оборудования до комплектующих для беспилотных систем.
Кроме того, производителям разрешили изменять цену продукции в пределах установленного процента без потери права на компенсацию, а также ужесточили требования к структуре собственности компаний и их бенефициарам.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина №853, с которым ознакомилась «Судебно-юридическая газета».
Производителям разрешили изменять цену техники
Одним из ключевых изменений стало урегулирование вопроса стоимости техники. Отныне цена техники и оборудования, указанная в договоре между продавцом и покупателем, может отличаться от ориентировочной цены, включенной в перечень, но не более чем на 15%.
Такое отклонение допускается в случае изменения производственных расходов, в частности из-за удорожания или удешевления комплектующих, узлов, сырья, материалов, энергоресурсов, расходов на оплату труда, эксплуатацию оборудования, административных расходов либо расходов на сбыт продукции.
Ужесточили требования к производителям и их владельцам
Постановление также обновляет требования к предприятиям, которые могут участвовать в программе.
В частности, участниками программы могут быть только производители, участники, учредители, акционеры и конечные бенефициарные владельцы которых:
- не зарегистрированы в РФ, Республике Беларусь либо юрисдикциях, не выполняющих международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма;
- не являются резидентами таких государств;
- не включены в перечни лиц, связанных с террористической деятельностью, либо лиц, в отношении которых применены международные санкции;
- не находятся под украинскими санкциями в соответствии с Законом «О санкциях».
Кроме того, новым требованием стало то, что производители также не могут быть участниками, учредителями, акционерами либо конечными бенефициарными владельцами юридических лиц, зарегистрированных в России, Беларуси либо определенных рисковых юрисдикциях.
Перечень техники значительно расширили
Постановлением полностью изложено в новой редакции приложение с перечнем техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств.
В него, в частности, вошли:
Колесная техника
Предусмотрена компенсация за приобретение:
- городских, туристических, общественных, низкопольных и двухсекционных автобусов;
- различных типов фургонов;
- автоцистерн, в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов;
- пожарных автоцистерн;
- вагонов-цистерн;
- тралов;
- прицепов и полуприцепов (кроме отдельных сельскохозяйственных);
- шасси для грузовых и специальных автомобилей;
- автомобилей-самосвалов;
- мобильных вагонов-домов на шасси.
Строительная, коммунальная и специальная техника
В программу включены:
- краны, в том числе башенные;
- землеройная техника;
- погрузчики;
- экскаваторы-погрузчики;
- кран-балки;
- мусоровозы;
- мусоросборочные машины;
- лифты;
- машины и оборудование для механизированного разминирования;
- пиротехнические машины;
- автоматизированное сортировочное оборудование для логистики;
- асфальтосмесительные, грунтосмесительные и бетоносмесительные установки;
- регенераторы асфальта;
- промышленные насосные установки;
- автовышки;
- комбинированные дорожные машины;
- грузовые бортовые автомобили;
- бортовые автомобили с краном-манипулятором;
- подметально-уборочные, поливомоечные и другие коммунальные машины;
- установки для ямочного ремонта.
Специальная буровая техника
Компенсация также распространяется на:
- парогенераторные установки;
- автомобильные подъемные установки;
- передвижные насосные установки;
- буровой инструмент для нефтегазовой и горнорудной промышленности.
Энергетическое и климатическое оборудование
В перечень включены:
- трансформаторы;
- промышленные системы накопления электроэнергии;
- ветровые электростанции;
- ветроэнергетические установки;
- газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки и их составные части;
- распределительные шкафы;
- тепловые насосы;
- индивидуальные тепловые пункты;
- рекуператоры;
- приборы учета;
- солнечные коллекторы;
- мини-гидроэлектростанции;
- теплообменники;
- промышленные паровые и водогрейные котлы;
- энергоэффективные котлы на альтернативном топливе;
- промышленные вентиляционные установки.
Металлообрабатывающее и производственное оборудование
Программа охватывает:
- станки для лазерной и плазменной резки металла с числовым программным управлением;
- окрасочные и окрасочно-сушильные камеры;
- камеры абразивоструйной очистки;
- печи нагрева и полимеризации;
- промышленные фильтровальные установки;
- шлифовальные столы;
- автоматические линии для изготовления металлической фибры;
- установки для нанесения гальванического покрытия;
- сварочное оборудование с определенными техническими характеристиками.
Оборудование для производства пластмасс
В перечень также включили:
- машины для выдува ПЭТ-тары;
- этикетировочное оборудование.
Комплектующие для беспилотных систем
Впервые в программу внесена отдельная категория комплектующих изделий для беспилотных систем, в частности:
- корпуса и конструкционные элементы;
- силовые установки;
- системы управления и навигации;
- системы передачи видеосигнала и управления с функцией FPV;
- средства связи и телеметрии;
- системы питания и зарядки;
- вооружение и специализированные модули;
- оптоволоконные системы.
Отдельная норма для комплектующих
Документ также определяет, что если техника или оборудование приобретены в качестве комплектующих частей для производства готовой продукции, себестоимость либо ориентировочная отпускная цена такой продукции должна рассчитываться с учетом полученной государственной компенсации за приобретенные комплектующие.
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