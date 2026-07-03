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Сделано в Украине: перечень техники, за которую можно получить компенсацию, значительно расширили

17:02, 3 июля 2026
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Перечень пополнили автобусами, строительной техникой, энергетическим оборудованием и комплектующими для БПЛА.
Сделано в Украине: перечень техники, за которую можно получить компенсацию, значительно расширили
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Правительство обновило правила государственной программы частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства в рамках платформы «Сделано в Украине».

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Отныне в программу включены десятки новых видов техники — от автобусов, строительной техники и энергетического оборудования до комплектующих для беспилотных систем.

Кроме того, производителям разрешили изменять цену продукции в пределах установленного процента без потери права на компенсацию, а также ужесточили требования к структуре собственности компаний и их бенефициарам.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина №853, с которым ознакомилась «Судебно-юридическая газета».

Производителям разрешили изменять цену техники

Одним из ключевых изменений стало урегулирование вопроса стоимости техники. Отныне цена техники и оборудования, указанная в договоре между продавцом и покупателем, может отличаться от ориентировочной цены, включенной в перечень, но не более чем на 15%.

Такое отклонение допускается в случае изменения производственных расходов, в частности из-за удорожания или удешевления комплектующих, узлов, сырья, материалов, энергоресурсов, расходов на оплату труда, эксплуатацию оборудования, административных расходов либо расходов на сбыт продукции.

Ужесточили требования к производителям и их владельцам

Постановление также обновляет требования к предприятиям, которые могут участвовать в программе.

В частности, участниками программы могут быть только производители, участники, учредители, акционеры и конечные бенефициарные владельцы которых:

  • не зарегистрированы в РФ, Республике Беларусь либо юрисдикциях, не выполняющих международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма;
  • не являются резидентами таких государств;
  • не включены в перечни лиц, связанных с террористической деятельностью, либо лиц, в отношении которых применены международные санкции;
  • не находятся под украинскими санкциями в соответствии с Законом «О санкциях».

Кроме того, новым требованием стало то, что производители также не могут быть участниками, учредителями, акционерами либо конечными бенефициарными владельцами юридических лиц, зарегистрированных в России, Беларуси либо определенных рисковых юрисдикциях.

Перечень техники значительно расширили

Постановлением полностью изложено в новой редакции приложение с перечнем техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств.

В него, в частности, вошли:

Колесная техника

Предусмотрена компенсация за приобретение:

  • городских, туристических, общественных, низкопольных и двухсекционных автобусов;
  • различных типов фургонов;
  • автоцистерн, в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов;
  • пожарных автоцистерн;
  • вагонов-цистерн;
  • тралов;
  • прицепов и полуприцепов (кроме отдельных сельскохозяйственных);
  • шасси для грузовых и специальных автомобилей;
  • автомобилей-самосвалов;
  • мобильных вагонов-домов на шасси.

Строительная, коммунальная и специальная техника

В программу включены:

  • краны, в том числе башенные;
  • землеройная техника;
  • погрузчики;
  • экскаваторы-погрузчики;
  • кран-балки;
  • мусоровозы;
  • мусоросборочные машины;
  • лифты;
  • машины и оборудование для механизированного разминирования;
  • пиротехнические машины;
  • автоматизированное сортировочное оборудование для логистики;
  • асфальтосмесительные, грунтосмесительные и бетоносмесительные установки;
  • регенераторы асфальта;
  • промышленные насосные установки;
  • автовышки;
  • комбинированные дорожные машины;
  • грузовые бортовые автомобили;
  • бортовые автомобили с краном-манипулятором;
  • подметально-уборочные, поливомоечные и другие коммунальные машины;
  • установки для ямочного ремонта.

Специальная буровая техника

Компенсация также распространяется на:

  • парогенераторные установки;
  • автомобильные подъемные установки;
  • передвижные насосные установки;
  • буровой инструмент для нефтегазовой и горнорудной промышленности.

Энергетическое и климатическое оборудование

В перечень включены:

  • трансформаторы;
  • промышленные системы накопления электроэнергии;
  • ветровые электростанции;
  • ветроэнергетические установки;
  • газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки и их составные части;
  • распределительные шкафы;
  • тепловые насосы;
  • индивидуальные тепловые пункты;
  • рекуператоры;
  • приборы учета;
  • солнечные коллекторы;
  • мини-гидроэлектростанции;
  • теплообменники;
  • промышленные паровые и водогрейные котлы;
  • энергоэффективные котлы на альтернативном топливе;
  • промышленные вентиляционные установки.

Металлообрабатывающее и производственное оборудование

Программа охватывает:

  • станки для лазерной и плазменной резки металла с числовым программным управлением;
  • окрасочные и окрасочно-сушильные камеры;
  • камеры абразивоструйной очистки;
  • печи нагрева и полимеризации;
  • промышленные фильтровальные установки;
  • шлифовальные столы;
  • автоматические линии для изготовления металлической фибры;
  • установки для нанесения гальванического покрытия;
  • сварочное оборудование с определенными техническими характеристиками.

Оборудование для производства пластмасс

В перечень также включили:

  • машины для выдува ПЭТ-тары;
  • этикетировочное оборудование.

Комплектующие для беспилотных систем

Впервые в программу внесена отдельная категория комплектующих изделий для беспилотных систем, в частности:

  • корпуса и конструкционные элементы;
  • силовые установки;
  • системы управления и навигации;
  • системы передачи видеосигнала и управления с функцией FPV;
  • средства связи и телеметрии;
  • системы питания и зарядки;
  • вооружение и специализированные модули;
  • оптоволоконные системы.

Отдельная норма для комплектующих

Документ также определяет, что если техника или оборудование приобретены в качестве комплектующих частей для производства готовой продукции, себестоимость либо ориентировочная отпускная цена такой продукции должна рассчитываться с учетом полученной государственной компенсации за приобретенные комплектующие.

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правительство Кабинет Министров Украины

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