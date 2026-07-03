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Студенту могут вручить повестку еще до диплома — в каком случае

21:08, 3 июля 2026
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Соискатели образования (ПТУ, профессиональное высшее, высшее, аспирантура, докторантура) дневной или дуальной формы имеют законное право на отсрочку от мобилизации, но только на время обучения.
Студенту могут вручить повестку еще до диплома — в каком случае
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Студенты дневной и дуальной формы обучения учреждений профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования, а также аспирантуры и докторантуры имеют право на отсрочку от мобилизации на период обучения.

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В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины от 21.10.1993 №3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации», такое право действует исключительно во время фактического обучения.

Отмечается, что в период между уровнями образования (например, между бакалавриатом и магистратурой) право на отсрочку не сохраняется.

Повестку студенту могут вручить еще до получения диплома в случаях, если:

  • лицо отчислено из учебного заведения;
  • лицо исключено из учебного заведения.

До момента официального отчисления, подтвержденного соответствующим приказом, студент сохраняет право на отсрочку. После вступления в силу решения об отчислении лицо утрачивает статус студента и подлежит общим правилам воинского учета.

В случае получения повестки студенту необходимо явиться в ТЦК и СП с документами, подтверждающими обучение, и ссылаться на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона №3543-XII.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Тернопольский окружной административный суд проанализировал, может ли студент автоматически избежать призыва без оформления соответствующей процедуры.

Суд пришел к выводу, что истец, являясь военнообязанным, без оформления отсрочки путем принятия соответствующей комиссией территориального центра комплектования и социальной поддержки решения о ее предоставлении подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Наличие права на отсрочку не является безусловным подтверждением того, что такое право реализовано автоматически. Для реализации соответствующего права лицо должно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в установленном порядке.

Суд отметил, что право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его в соответствующем порядке уполномоченным органом. Реализация такого права возможна только до момента приобретения статуса военнослужащего. Отсутствие обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, даже при наличии права на получение отсрочки, не препятствует призыву лица на военную службу на общих основаниях.

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