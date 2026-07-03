Студенту могут вручить повестку еще до диплома — в каком случае

Соискатели образования (ПТУ, профессиональное высшее, высшее, аспирантура, докторантура) дневной или дуальной формы имеют законное право на отсрочку от мобилизации, но только на время обучения.

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Студенты дневной и дуальной формы обучения учреждений профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования, а также аспирантуры и докторантуры имеют право на отсрочку от мобилизации на период обучения.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины от 21.10.1993 №3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации», такое право действует исключительно во время фактического обучения.

Отмечается, что в период между уровнями образования (например, между бакалавриатом и магистратурой) право на отсрочку не сохраняется.

Повестку студенту могут вручить еще до получения диплома в случаях, если:

лицо отчислено из учебного заведения;

лицо исключено из учебного заведения.

До момента официального отчисления, подтвержденного соответствующим приказом, студент сохраняет право на отсрочку. После вступления в силу решения об отчислении лицо утрачивает статус студента и подлежит общим правилам воинского учета.

В случае получения повестки студенту необходимо явиться в ТЦК и СП с документами, подтверждающими обучение, и ссылаться на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона №3543-XII.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Тернопольский окружной административный суд проанализировал, может ли студент автоматически избежать призыва без оформления соответствующей процедуры.

Суд пришел к выводу, что истец, являясь военнообязанным, без оформления отсрочки путем принятия соответствующей комиссией территориального центра комплектования и социальной поддержки решения о ее предоставлении подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Наличие права на отсрочку не является безусловным подтверждением того, что такое право реализовано автоматически. Для реализации соответствующего права лицо должно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в установленном порядке.

Суд отметил, что право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его в соответствующем порядке уполномоченным органом. Реализация такого права возможна только до момента приобретения статуса военнослужащего. Отсутствие обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, даже при наличии права на получение отсрочки, не препятствует призыву лица на военную службу на общих основаниях.