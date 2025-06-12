В Одесской области расследуют смерть 2-месячного младенца: открыто два уголовных производства

В Одесской области в одном из населенных пунктов Беляевской громады произошла трагедия — умер двухмесячный мальчик. Об этом сообщает полиция региона.

Предварительно правоохранители установили, что 33-летняя женщина легла спать с сыном, а проснувшись, обнаружила ребенка без признаков жизни.

Тело мальчика следователи направили на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, смерть ребенка наступила вследствие пневмонии.

С женщиной также проживают двое детей в возрасте 4 и 7 лет. Семья состоит на учете в социальной службе.

На данный момент сведения по факту смерти ребенка внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть», а также по ст. 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Следователи совместно с ювенальными полицейскими устанавливают все обстоятельства трагедии.

Расследование продолжается.

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