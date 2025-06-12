Инициатива, отслеживавшая похищения украинских детей, готовится к закрытию после прекращения финансирования США

Программа находится на грани закрытия из-за отсутствия финансирования.

Источник фото: Depositphotos / Grejak

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Инициатива, отслеживающая военные преступления России в войне с Украиной, включая похищение украинских детей, передает свои данные правительству Украины и Госдепартаменту США, готовясь к закрытию в ближайшие недели после того, как администрация Трампа прекратила ее финансирование. Об этом пишет CNN.

«На данный момент мы работаем на остатках ресурсов, у нас осталось около двух недель финансирования, в основном за счет индивидуальных пожертвований через наш вебсайт. С 1 июля мы увольняем всех наших сотрудников в Украине и других командах, и наша работа по отслеживанию детей официально прекращается. Мы ждем наш момент Дюнкерка, когда кто-то придет нас спасти, чтобы мы могли попытаться помочь спасти детей», — рассказал CNN Натаниэль Рэймонд, исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья.

Проект был запущен в мае 2022 года «для сбора, анализа и широкого распространения доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных Россией в Украине».

База данных в настоящее время содержит информацию и идентификационные данные более 30 000 украинских детей, которые, как предполагается, были похищены Россией с 100 локаций, объяснил источник, знакомый с данными. Закрытие инициативы оставит значительный пробел, поскольку ни одна другая организация не отслеживала похищения украинских детей так тщательно.

Работа лаборатории поддержала шесть обвинительных актов Международного уголовного суда против России, включая два, связанные с похищением детей, отметил Рэймонд.

Ранее в этом году финансирование проекта было прекращено в рамках сокращений Департамента эффективности правительства, из-за чего исследователи Йельского университета потеряли доступ к базе данных. Однако финансирование было восстановлено госсекретарем Марко Рубио, чтобы обеспечить передачу данных в правоохранительное агентство Европейского Союза — Европол — для использования в качестве доказательств в будущих делах о военных преступлениях.

Тем временем усилия по сохранению программы вызвали новые инициативы со стороны широкого круга людей, которые ищут частное финансирование, чтобы продолжить работу проекта.

Члены Конгресса 11 июня направили еще одно письмо Рубио, призывая администрацию восстановить финансирование.

«Обсерватория конфликта подтвердила, что как минимум 19 500 детей были насильственно депортированы с оккупированных территорий Украины, отправлены в лагеря перевоспитания или усыновлены российскими семьями, а их идентичности были стерты. Фактическое количество детей, оставшихся в России, вероятно, значительно выше, так как российский чиновник в июле 2023 года заявил, что Россия привезла 700 000 детей из зон конфликта в Украине в Россию», — говорится в первом письме Конгресса.

Также есть много детей, которые уже были похищены, но еще не идентифицированы «из-за того, что Кремль меняет их имена, место рождения и дату рождения», написали члены Конгресса.

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