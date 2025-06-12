Ініціатива, яка відстежувала викрадення українських дітей, готується до закриття після припинення фінансування США

Програма перебуває на межі закриття через відсутність фінансування.

Джерело фото: Depositphotos / Grejak

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Ініціатива, що відстежує воєнні злочини Росії у війні з Україною, включно з викраденням українських дітей, передає свої дані уряду України та Державному департаменту США, готуючись до закриття найближчими тижнями після того, як адміністрація Трампа припинила її фінансування. Про це пише CNN.

«Наразі ми працюємо на залишках ресурсів, у нас залишилося приблизно два тижні фінансування, переважно завдяки індивідуальним пожертвам через наш вебсайт. З 1 липня ми звільняємо всіх наших співробітників в Україні та інших командах, і наша робота з відстеження дітей офіційно припиняється. Ми чекаємо на наш момент Дюнкерка, на когось, хто прийде нас врятувати, щоб ми могли спробувати допомогти врятувати дітей», — розповів CNN Натаніель Реймонд, виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я.

Проєкт був запущений у травні 2022 року «для збору, аналізу та широкого поширення доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних Росією в Україні».

База даних наразі містить інформацію та ідентифікаційні дані про понад 30 000 українських дітей, які, ймовірно, були викрадені Росією з 100 локацій, пояснило джерело, знайоме з даними. Закриття ініціативи залишить значну прогалину, оскільки жодна інша організація не відстежувала викрадення українських дітей так ретельно.

Робота лабораторії підтримала шість обвинувальних актів Міжнародного кримінального суду проти Росії, включно з двома, пов’язаними з викраденням дітей, зазначив Реймонд.

Раніше цього року фінансування проєкту було припинено в рамках скорочень Департаменту ефективності уряду, через що дослідники Єльського університету втратили доступ до бази даних. Але фінансування було відновлено державним секретарем Марко Рубіо, щоб забезпечити передачу даних до правоохоронного агентства Європейського Союзу, Європолу, для використання як доказів у майбутніх справах про воєнні злочини.

Водночас зусилля для збереження програми спричинили нові ініціативи з боку широкого кола осіб, які шукають приватне фінансування, щоб продовжити роботу проєкту.

Члени Конгресу 11 червня надіслали ще одного листа Рубіо, закликаючи адміністрацію відновити фінансування.

«Обсерваторія конфлікту підтвердила, що щонайменше 19 500 дітей були примусово депортовані з окупованих територій України, відправлені до таборів перевиховання або усиновлені російськими сім’ями, а їхні ідентичності стерті. Фактична кількість дітей, які залишаються в Росії, ймовірно, значно вища, оскільки російський посадовець у липні 2023 року заявив, що Росія привезла 700 000 дітей із зон конфлікту в Україні до Росії», — йдеться у першому листі Конгресу.

Також є багато дітей, які вже були викрадені, але ще не ідентифіковані «через те, що Кремль змінює їхні імена, місце народження та дату народження», написали члени Конгресу.

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