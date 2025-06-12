Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав у Київ – відео

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо подальшої військової допомоги Україні.

Джерело фото: Tagesschau

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва 12 червня для переговорів з українським урядом щодо подальшої військової допомоги.

Як повідомляє Tagesschau, Пісторіус вранці 12 червня приїхав до української столиці, щоб обговорити з урядовцями наступні кроки підтримки України у війні.

«Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, аби вона могла захищатися та опинитися в такій ситуації, коли Росія буде готова до серйозних переговорів», — зазначив німецький міністр оборони.

За інформацією Welt, на залізничному вокзалі по прибуттю до Києва Пісторіус засудив російські удари по Україні, назвавши їх «надзвичайно жорстокими та загрозливими».

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