У Києві намагалися поцупити дефібрилятор зі станції метро «Оболонь»

Автоматичний дефібрилятор знаходився в спеціальній шафі, прикріпленій на колоні вказаної платформи.

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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався викрасти дефібрилятор зі станції метро «Оболонь». Чоловік, перебуваючи на платформі, зняв медичне обладнання з колони та намагався втекти з ним. Однак правоохоронець, що знаходився поблизу, завадив йому це зробити.

Як повідомили у поліції, після затримання було встановлено, що чоловік – 51-річний мешканець Київщини, раніше судимий за майнові злочини. Його взяли під варту. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Викрадене обладнання правоохоронці повернули на станцію.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – закінчений замах на таємне викрадення чужого майна, вчинений в умовах воєнного стану.

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