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В Аргентині суд заборонив експрезидентці Кіршнер довічно обіймати держпосади

09:05, 12 червня 2025
Кіршнер не зможе повернутися до політичної діяльності.
В Аргентині суд заборонив експрезидентці Кіршнер довічно обіймати держпосади
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Верховний суд Аргентини підтвердив вирок екс-президентці країни Крістіні Фернандес де Кіршнер, засудивши її до шести років ув'язнення та довічної заборони обіймати державні посади. Це рішення стало остаточним після того, як Кіршнер вичерпала свої юридичні можливості, пише Bloomberg.

Кіршнер, яка займала посаду віце-президента на момент винесення вироку, не зможе повернутися до політичної діяльності. Вона була визнана винною у корупційних злочинах у 2022 році, однак уникла ув'язнення завдяки імунітету, наданому їй як діючому віце-президенту. Після завершення її терміну на посаді, суд підтвердив її винуватість у справі про зловживання владою.

Президент Аргентини Хав'єр Мілеї, який зараз готується до важливих парламентських виборів, привітав рішення Верховного суду. Заява Кіршнер, яка звинуватила судовий процес у політичному характері, не змогла змінити результат. Вона також зазначила, що цей процес є частиною великої боротьби між її партією та урядом Мілея.

Кіршнер все ще має шанс на домашній арешт через свій вік (72 роки), але не буде мати можливості повернутися до політики найближчим часом. Вона раніше заявила про намір балотуватися на місцевих виборах у Буенос-Айресі, але тепер цей план скасовується.

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