В Аргентине суд запретил экс-президентке Киршнер занимать государственные должности пожизненно

Киршнер не сможет вернуться к политической деятельности.

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Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президентке страны Кристине Фернандес де Киршнер, осудив ее на шесть лет лишения свободы и пожизненный запрет на занятие государственных должностей. Это решение стало окончательным после того, как Киршнер исчерпала свои юридические возможности, сообщает Bloomberg.

Киршнер, занимавшая пост вице-президентки на момент вынесения приговора, не сможет вернуться к политической деятельности. Ее признали виновной в коррупционных преступлениях в 2022 году, однако она избежала тюремного заключения благодаря иммунитету, предоставленному ей как действующему вице-президенту. После окончания ее срока на посту суд подтвердил ее вину в деле о злоупотреблении властью.

Президент Аргентины Хавьер Милея, который сейчас готовится к важным парламентским выборам, поприветствовал решение Верховного суда. Заявление Киршнер, которая обвинила судебный процесс в политической подоплеке, не смогло изменить результат. Она также отметила, что этот процесс является частью большой борьбы между ее партией и правительством Милея.

Киршнер все еще имеет шанс на домашний арест из-за своего возраста (72 года), но не сможет вернуться к политике в ближайшее время. Ранее она заявила о намерении баллотироваться на местных выборах в Буэнос-Айресе, но теперь этот план отменяется.

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