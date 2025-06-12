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Палеонтологи открыли новый вид динозавра, являющегося родственником известного Тиранозавра рекса

08:48, 12 июня 2025
Скелет динозавра был найден в Монголии в пустыне Гоби в 1970-х.
Палеонтологи открыли новый вид динозавра, являющегося родственником известного Тиранозавра рекса
Источник фото: Юлиус Чотони
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Ученые открыли новый вид динозавра, который является родственником знаменитого Тираннозавра рекса. Этот вид, найденный в Монголии, получил название Khankhuuluu mongoliensis. Об этом пишет ABC.

Фоссилии, включающие два частичных скелета, были обнаружены в пустыне Гоби еще в 1970-х годах. Однако только недавно они были переоценены палеонтологами. Джаред Ворис, аспирант университета Калгари, обратил внимание на эти фоссилии во время поездки в Монголию в 2023 году.

Изначально монгольские палеонтологи приписали эти останки другому динозавру — электрозавру, но Ворис, увидев их в Центральном музее динозавров Монголии, заметил необычные характеристики, которых ранее не наблюдалось у родственников Тираннозавра.

Источник фото: Масато Хаттори

В частности, в черепе была обнаружена воздушная полость рядом с носом, что нетипично для крупных хищников. Кроме того, способ прикрепления костей пальцев к остальной части ноги также указывал на новый вид.

После тщательной переоценки фоссилий исследователями было установлено, что они принадлежат к новой линии тираннозаврид. Новый вид динозавра Khankhuuluu mongoliensis имеет вес около 1700 фунтов и достигает 13 футов в длину, что делает его ловким бегуном.

Это открытие поможет ученым лучше понять эволюцию и разнообразие динозавров, которые когда-то населяли нашу планету.

Источник фото: Джаред Ворис

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