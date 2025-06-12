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Палеонтологи відкрили новий вид динозавра, який є родичем відомого Тиранозавра рекса

08:48, 12 червня 2025
Скелет динозавра знайшли в Монголії в пустелі Гобі в 1970-х.
Палеонтологи відкрили новий вид динозавра, який є родичем відомого Тиранозавра рекса
Джерело фото: Юліус Чотоні
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Учені відкрили новий вид динозавра, який є родичем знаменитого Тиранозавра рекса. Цей вид, знайдений у Монголії, отримав назву Khankhuuluu mongoliensis. Про це пише ABC.

Фоссилії, що включають два часткові скелети, були виявлені в пустелі Гобі ще в 1970-х роках. Однак лише нещодавно вони були переоцінені палеонтологами. Джаред Воріс, аспірант університету Калгарі, звернув увагу на ці фоссилії під час поїздки до Монголії в 2023 році.

Спочатку монгольські палеонтологи приписали ці рештки до іншого динозавра — електрозавра, але Воріс, побачивши їх у Центральному музеї динозаврів Монголії, помітив незвичайні характеристики, яких раніше не спостерігалося у родичів Тиранозавра.

Джерело фото: Масато Хатторі

 

Зокрема, у черепі було виявлено повітряну порожнину біля носа, що є нетиповим для великих хижаків. Крім того, спосіб прикріплення кісток пальців до решти ноги також вказував на новий вид.

Після ретельної переоцінки фоссилій дослідниками було встановлено, що вони належать до нової лінії тиранозавридів. Новий вид динозавра Khankhuuluu mongoliensis має розмір близько 1,700 фунтів і досягає 13 футів у довжину, що робить його спритним бігуном.

Це відкриття допоможе вченим краще зрозуміти еволюцію та різноманітність динозаврів, які колись населяли нашу планету.

Джерело фото: Джаред Воріс

 

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