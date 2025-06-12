Люди — це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь – Зеленський про важливість міжнародної підтримки

Президент заявив, що Україна цінує своїх громадян і не ставиться до них як до дрів, які ми підкидаємо у вогонь.

Джерело фото: Giorgos Moutafis

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю німецькому виданню BILD в Одесі, де висловив своє бачення ситуації щодо війни з Росією. Президент наголосив, що Росія не має наміру припиняти війну і шукає приводи для подальших атак на Україну.

«Він (ред: Путін) просто не хоче припинення війни», — сказав Зеленський, коментуючи ситуацію на фронті. Він відкинув повідомлення про масштабний наступ Росії, заявивши, що перемога Москви — це лише «російський наратив». За словами Зеленського, ЗСУ вже більше трьох тижнів відбиваються від російського наступу, підкреслюючи, що росіяни «м'яко кажучи, не такі вже й успішні».

Також Зеленський висловив думку, що Путін розуміє тільки силу, і вважає, що США мають цю силу. Він закликав до негайного введення жорстких санкцій проти Росії, вказавши, що повільний темп санкцій дав Путіну шанс адаптуватися, і зараз вони повинні бути жорсткими, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів. Президент підкреслив, що санкції мають бути запроваджені зараз, щоб не дати Росії більше часу.

«Люди — це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни», — зазначив Зеленський, говорячи про важливість міжнародної підтримки України.

Український лідер також підкреслив, що Росія намагається ізолювати Україну на міжнародній арені, прагнучи до тривалої війни без підтримки партнерів. «Тривала війна без підтримки партнерів була б ідеальним варіантом для Путіна», — зазначив він.

«Він (ред: Путін) не витримує тривалої війни з партнерами та санкціями», — вказав Зеленський, зазначивши, що російське суспільство вірить у радикальну політику Путіна, тому той «має підтримувати вогонь інформації та ненависті». Саме тому Путін інтерпретує напади як акти помсти.

Раніше Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-річних для посилення санкцій.

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