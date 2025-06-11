На США чекає найбільша криза з 2008 року – міністр фінансів Бессент пояснив, за яких умов

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що невдача з прийняттям податкового законопроекту може спричинити найгіршу фінансову кризу з 2008 року.

Джерело фото: Eric Lee/Bloomberg

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Сполучені Штати Америки може чекати найбільша криза з часів 2008-2009 років. Як пише Bloomberg, про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Бессент у відповіді на питання про невдачу з ухваленням податкового законопроекту заявив, що це може спричинити «фінансову кризу, подібної до якої ми не бачили» з 2008 року.

Один із послідовних аргументів Бессента полягав у тому, щоб заперечити попередження про фіскальний розрив, пов'язаний з новим податковим законопроектом, стверджуючи, що якщо цей законопроект не буде прийнятий, це буде величезний удар по економіці — на деякому етапі він попередив, що це буде найбільша фінансова криза з 2008 року. Зважаючи на основну увагу на дефіциті, його аргумент полягає в тому, що шкода для зростання від дозволу на підвищення податків буде ще гіршою.

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