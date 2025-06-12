Прогноз погоди в Україні на 12 червня: дощитиме, вітряно та прохолодно

Атмосферні фронти принесуть у більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

12 червня в Україні очікується нестійка погода. Атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі літнього характеру, що будуть супроводжуватися коливаннями атмосферного тиску. В Україні поширюватиметься прохолода з півночі, що спричинить жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури.

У західних та, вночі, і у східних областях опадів не буде, а в решті регіонів країни можливі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с вдень, за винятком Закарпаття та сходу.

Температурний режим: вночі 10-15°, вдень 16-21°, на півдні та південному сході вночі 13-18°, вдень 21-26°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.