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Прогноз погоди в Україні на 12 червня: дощитиме, вітряно та прохолодно

08:12, 12 червня 2025
Атмосферні фронти принесуть у більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру.
Прогноз погоди в Україні на 12 червня: дощитиме, вітряно та прохолодно
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12 червня в Україні очікується нестійка погода. Атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі літнього характеру, що будуть супроводжуватися коливаннями атмосферного тиску. В Україні поширюватиметься прохолода з півночі, що спричинить жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури.

У західних та, вночі, і у східних областях опадів не буде, а в решті регіонів країни можливі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с вдень, за винятком Закарпаття та сходу.

Температурний режим: вночі 10-15°, вдень 16-21°, на півдні та південному сході вночі 13-18°, вдень 21-26°.

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Україна прогноз погоди погода

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