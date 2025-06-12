Для бронювання через Дію релігійні організації мають надати ДЕСС підтвердження працевлаштування священнослужителів

Також вони мають надати ДЕСС штатний розпис релігійної організації.

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) повідомила, що для здійснення бронювання через «Дію» релігійні організації мають надати ДЕСС:

– підтвердження працевлаштування священнослужителів;

– підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;

– штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів).

Також релігійним організаціям, внесеним до Переліку, необхідно буде самостійно заповнити інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання, зокрема їхніх паспортних даних та ідентифікаційного коду (за наявності) за встановленою Мінцифри формою та надати її ДЕСС.

Порядок подання цих відомостей буде роз’яснено на офіційному вебсайті ДЕСС.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», ДЕСС затвердила «Перелік юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період»

У підсумку сформовано остаточний перелік із 7 726 релігійних організацій.

Також було проведено робочу консультативну нараду із Мінцифри щодо алгоритмів роботи з Порталом Дія для здійснення бронювання священнослужителів та його анулювання.

Автор: Наталя Мамченко

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