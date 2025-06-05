Бронювання священнослужителів — ДЕСС затвердила перелік з 7736 релігійних організацій, які належать до критично важливих

До переліку критично важливих релігійних організацій увійшло 7736 організації.

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) наказом №Н-80/11 затвердила Перелік юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Це один з елементів регулювання, який дозволить почати процедуру бронювання священнослужителів.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 26 грудня 2024 року Кабмін вніс зміни до постанови про бронювання №76.

Згідно з нововведеннями, релігійні організації можуть отримати статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Це, в свою чергу, відкриває можливість для священнослужителів таких організацій отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Раніше у ДЕСС пояснили, що сам факт наявності релігійної організації ще не означає, що її священнослужителі вже можуть бути заброньовані.

Релігійна організація буде віднесена до критично важливої виключно після того, як Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) перевірить її на відповідність спеціальним критеріям, які затверджені її наказом, та включить її до відповідного переліку.

«Безпосереднє бронювання священнослужителів стане можливим лише після того, як ДЕСС своїм нормативно-правовим актом затвердить перелік критично важливих релігійних організацій, а також порядок бронювання священнослужителів, в якому буде вказано перелік документів, необхідних для оформлення священнослужителям відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації», раніше пояснили нашому виданню у ДЕСС.

Отже, крім Переліку релігійних організацій, які визнані критично важливими, ДЕСС ще має затвердити та опублікувати Порядок бронювання священнослужителів.

Після цього може початися процедура бронювання.

Автор: Наталя Мамченко

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