Трамп про санкції проти РФ: Дедлайн у моїй голові і це може стосуватися обох країн

Ми будемо дуже жорсткими, і це може стосуватися обох сторін, — сказав Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом прокоментував питання санкцій проти РФ, натякнувши, що вони можуть стосуватися також України.

"Дедлайн - у моїй голові. Коли я зрозумію, що це не зупиниться, - і я впевнений, ви зробите те саме -тоді ми будемо діяти дуже, дуже, дуже жорстко. І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн. Знаєте, для танго потрібні двоє. Але ми будемо дуже жорсткими - будь то Росія чи хтось інший. Ми будемо діяти жорстко. Ось і все", - сказав президент США.

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