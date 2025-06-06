Військовослужбовці за контрактом, які після направлення до іншого формування відмовилися від контракту, вважатимуться такими, що проходять службу як мобілізовані за призовом — законопроект

Також законопроект стосується питань направлення військовослужбовців розвідки чи СБУ до Збройних Сил.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроект 13346 про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо уточнення правового регулювання окремих питань проходження військової служби під час воєнного стану. Ініціаторами виступили народні депутати на чолі з головою Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем.

Як зазначають автори, наразі актуальним є питання комплектування сил оборони, у тому числі за рахунок направлення військовослужбовців розвідувального органу чи СБУ до Збройних Сил України та інших військових формувань.

Підпунктом 2 пункту 2 розділу ІІ Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11.04.2024 № 3633-ІХ передбачено направлення військовослужбовців для подальшого проходження військової служби з розвідувального органу чи СБУ до ЗСУ та інших військових формувань за погодженням між розвідувальним органом чи СБУ та відповідним військовим формуванням з виключенням із списків особового складу розвідувального органу чи СБУ, з якого вибули, та включенням до списку особового складу формування, до якого прибули, з подальшою перепідготовкою.

Водночас, існує прогалина у законодавстві зокрема в частині відсутності юридично визначених механізмів зміни виду військової служби після переведення військовослужбовців із згаданих органів до Збройних Сил та інших військових формувань, що, у свою чергу, унеможливлює реалізації запроваджених Законом № 3633-ІХ процедур.

Отже, у законі про військовий обов’язок і військову службу пропонується встановити наступне:

- у разі направлення військовослужбовця для подальшого проходження військової служби з одного військового формування до іншого, контракт про проходження військової служби, укладений з ним у військовому формуванні, з якого він вибув, діє до дня виключення такого військовослужбовця зі списків особового складу цього військового формування.

- військова служба військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, направленого у період дії воєнного стану для подальшого проходження такої служби з одного військового формування до іншого, після припинення контракту, укладеного з військовослужбовцем у військовому формуванні, з якого він вибув, у разі його відмови укласти новий контракт у військовому формуванні, до якого він прибув, продовжується, а військовослужбовець вважається таким, що проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

- військова служба військовослужбовця, який проходить кадрову військову службу, направленого у період дії воєнного стану для подальшого проходження такої служби з одного військового формування до іншого, у разі його відмови укласти контракт у військовому формуванні, до якого він прибув, продовжується, а військовослужбовець вважається таким, що проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Крім того, 30 квітня прийнято Закон 4392-IX щодо механізмів повернення військовослужбовців та скасування інституту призупинення військової служби військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ або дезертирували.

У зв’язку з цим для уточнення механізмів звільнення військовослужбовців, які добровільно та у строки прибули на службу та вже були поновлені командирами, від кримінальної відповідальності за вчинення військового кримінального правопорушення, зокрема передбаченого ч. 5 статті 401 КК, зареєстровано законопроект 13260 про внесення змін до КК та КПК щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби».

Це потребує одночасного внесення змін до ч. 2 статті 24 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу». Тому законопроект 13346 пропонує виключити чинну норму про те, що військовослужбовці, стосовно яких судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій ч. 5 статті 401 КК, зобов’язані невідкладно, але не пізніше 3 діб після набрання такою ухвалою законної сили, прибути до вказаних в ухвалі військових частин (місць проходження військової служби) для продовження проходження військової служби. Також ця норма нині передбачає, що з дня прибуття до військових частини (місць проходження військової служби), але не пізніше набрання такою ухвалою законної сили, для таких військовослужбовців військова служба та дія контракту продовжуються, поновлюються виплата грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Автор: Наталя Мамченко

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