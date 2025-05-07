У КК і КПК усунуть проблеми з порядком звільнення від кримінальної відповідальності поновлених на службі військових, які раніше вчинили СЗЧ чи дезертирство

У Верховній Раді зареєстрували розроблені Міноборони зміни до Кримінального кодексу та КПК щодо порядку звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які добровільно повернулися на службу після самовільного залишення військової частини чи дезертирства.

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Голови комітетів з питань правоохоронної діяльності та з питань нацбезпеки Сергій Іонушас та Олександр Завітневич зареєстрували у Верховній Раді законопроект 13260 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, яким пропонується врегулювати порядок звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які добровільно повернулися на службу після скоєння самовільного залишення військової частини або місця служби чи дезертирства (статті 407, 408 КК). Законопроект внесений у зв’язку з листом Міноборони, де, власне, його і розробили.

Справа у тому, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 30 квітня прийняла як закон законопроект 13177, яким продовжила дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, а також розповсюдила дію цього механізму на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або ж дезертирували в період з 29 листопада 2024 року. Також цим законом скасовується інститут призупинення військової служби таким військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Відповідно, за словами Міноборони, потрібно внести зміни до КК та КПК.

Крім того, наразі КК передбачено, що особа, яка вперше вчинила СЗЧ, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини (місця служби) та командир чи начальник військової частини надав письмову згоду на це.

Законом №4087-IX передбачено, що військовослужбовці, які вчинили СЗЧ або дезертирували і військову службу яких було призупинено, у разі добровільного прибуття не пізніше 1 січня 2025 року до військових частин (місць служби) поновлюються, а також їм поновлюється виплата забезпечення.

Як зазначають ініціатори законопроекту, з’явилась певна кількість військовослужбовців, які добровільно та у строки повернулися до служби та були поновлені командирами.

Проте вони не можуть скористатися підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки не можуть надати до суду письмову згоду командира (начальника) військової частини на поновлення та продовження проходження такою особою військової служби, так як вже поновлені на військовій службі та несуть її.

Зміни до Кримінального кодексу

Отже, законопроектом 13260 до перехідних положень КК вводиться норма, п. 24, яка розділяє осіб, які до набрання чинності цим запланованим до прийняття новим законом 13260 вперше вчинили СЗЧ чи дезертирство, на дві категорії. Відповідно, у перехідних положеннях КПК з’явиться пункт 20-10, який регулює порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

Для тих, хто планує повернутися

Перші – які вперше вчинили такі злочини до набрання сили як законом законопроектом 13260 (він поки не прийнятий, тож дата набрання сили невідома). Вони можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності з підстав та в порядку, що діяли до набрання чинності новим законом.

Для цієї категорії прокурор або суд, встановивши на стадії досудового розслідування або судового провадження наявність підстави для звільнення такої особи від кримінальної відповідальності, повинен також отримати письмову згоду командира (начальника) військової частини (установи) про можливість продовження проходження військової служби.

Перелік військових частин (установ), командири (начальники) яких, уповноважені надавати письмову згоду, визначається центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво ЗСУ та іншими військовими формуваннями.

У разі закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд своєю ухвалою зобов’язує звільнену особу не пізніше 72 годин, з дня набрання такою ухвалою законної сили, прибути до відповідної військової частини або місця служби, а командира військової частини (установи) поновити таку особу на військовій службі в день її прибуття.

Для тих, хто повернувся

Друга категорія – це ті, хто добровільно повернувся до відповідної військової частини чи місця служби, і продовжили виконання обов’язків військової служби. Вони звільняються від кримінальної відповідальності, якщо після повернення до частини чи місця служби продовжили виконання обов’язків військової служби не менше 3 місяців, а у разі завершення воєнного стану або звільнення за станом здоров’я незалежно від терміну проходження військової служби після повернення до військової частини (місця служби).

Встановивши на стадії досудового розслідування або судового провадження наявність підстави для звільнення такої особи від кримінальної відповідальності, прокурор або суд повинен також отримати відповідний документ, в якому зазначається підтвердження командира (начальника) військової частини (установи) про дату і час добровільного повернення особи до відповідної військової частини (місця служби) та тривалість проходження такою особою військової служби після повернення.

Для обох категорій до клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності також повинна бути додана письмова згода командира (начальника) військової частини (установи) про можливість продовження підозрюваним військової служби або відповідний документ, в якому зазначається підтвердження командира (начальника) про дату і час добровільного повернення особи до відповідної військової частини (місця служби) та тривалість проходження служби після повернення.

Таким чином, основний масив змін стосується перехідних положень КК та КПК.

Відповідно зі статті 401 КК виключається ч. 5, в якій наразі встановлено, що особа, яка вперше вчинила СЗЧ чи дезертирство, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) на продовження військової служби.

Внаслідок вищезгаданого скасування ч. 5 ст. 401 КК зі статті 286 КПК виключається норма про те, що у разі наявності підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, прокурор або суд повинен також отримати письмову згоду командира (начальника) військової частини (установи).

Відповідно передбачено, що до клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності (скасовується необхідність згоди командира).

Автор: Наталя Мамченко

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