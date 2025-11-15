Освітяни б’ють на сполох: збільшення навантаження до 22 годин загрожує масовими звільненнями

Пропозиції Ради щодо навантаження та зарплат можуть призвести до звільнення 70 тисяч педагогів.

Професійна спілка працівників освіти і науки висловила обурення щодо змін до умов праці та оплати вчителів, запропонованих Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у висновку до проєкту держбюджету на 2026 рік. Освітяни вважають, що ці ініціативи обмежать їхні права та спричинять масові звільнення.

У заяві профспілки йдеться, що пропозиція збільшити педагогічне навантаження з 18 до 22 навчальних годин на тиждень може скоротити 22,2% учительських ставок, що призведе до звільнення понад 70 тисяч педагогів. Крім того, народні депутати пропонують нововведення, які зменшать надбавки за вислугу років і престижність праці, а також скасують підвищення зарплат за педагогічні звання.

Профспілка наголошує, що такі зміни порушують статтю 22 Конституції України та рішення Конституційного Суду, які забороняють звужувати права через бюджетні закони чи скасовувати дію інших законів. Освітяни закликали відкликати ці пропозиції.

«Ми категорично протестуємо проти запропонованих змін і закликаємо народних депутатів, Голову Верховної Ради, членів комітетів із питань бюджету, фінансів, податкової та митної політики не допустити ухвалення цих протизаконних норм у другому читанні, які порушують трудові права педагогів», — заявили у профспілці.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що збільшення тижневого навантаження вчителів і переукладання трудових договорів не спричинить звільнень.

