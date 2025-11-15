  1. В Украине

Педагоги бьют тревогу: увеличение нагрузки до 22 часов грозит массовыми увольнениями

22:59, 15 ноября 2025
Предложения Совета по нагрузке и зарплатам могут привести к увольнению 70 тысяч педагогов.
Педагоги бьют тревогу: увеличение нагрузки до 22 часов грозит массовыми увольнениями
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Профессиональный союз работников образования и науки выразил возмущение изменениями в условиях труда и оплаты учителей, предложенными Комитетом Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций в заключении к проекту госбюджета на 2026 год. Педагоги считают, что эти инициативы ограничат их права и приведут к массовым увольнениям.

В заявлении профсоюза говорится, что предложение увеличить педагогическую нагрузку с 18 до 22 учебных часов в неделю может сократить 22,2% учительских ставок, что приведет к увольнению более 70 тысяч педагогов. Кроме того, народные депутаты предлагают нововведения, которые уменьшат надбавки за выслугу лет и престижность труда, а также отменят повышение зарплат за педагогические звания.

Профсоюз отмечает, что такие изменения нарушают статью 22 Конституции Украины и решение Конституционного Суда, которые запрещают сужать права через бюджетные законы или отменять действие других законов. Педагоги призвали отозвать эти предложения.

«Мы категорически протестуем против предложенных изменений и призываем народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов комитетов по вопросам бюджета, финансов, налоговой и таможенной политики не допустить принятия этих противозаконных норм во втором чтении, которые нарушают трудовые права педагогов», — заявили в профсоюзе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что увеличение недельной нагрузки учителей и перезаключение трудовых договоров не повлечет за собой увольнений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата увольнение образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]