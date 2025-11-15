Педагоги бьют тревогу: увеличение нагрузки до 22 часов грозит массовыми увольнениями

Предложения Совета по нагрузке и зарплатам могут привести к увольнению 70 тысяч педагогов.

Профессиональный союз работников образования и науки выразил возмущение изменениями в условиях труда и оплаты учителей, предложенными Комитетом Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций в заключении к проекту госбюджета на 2026 год. Педагоги считают, что эти инициативы ограничат их права и приведут к массовым увольнениям.

В заявлении профсоюза говорится, что предложение увеличить педагогическую нагрузку с 18 до 22 учебных часов в неделю может сократить 22,2% учительских ставок, что приведет к увольнению более 70 тысяч педагогов. Кроме того, народные депутаты предлагают нововведения, которые уменьшат надбавки за выслугу лет и престижность труда, а также отменят повышение зарплат за педагогические звания.

Профсоюз отмечает, что такие изменения нарушают статью 22 Конституции Украины и решение Конституционного Суда, которые запрещают сужать права через бюджетные законы или отменять действие других законов. Педагоги призвали отозвать эти предложения.

«Мы категорически протестуем против предложенных изменений и призываем народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов комитетов по вопросам бюджета, финансов, налоговой и таможенной политики не допустить принятия этих противозаконных норм во втором чтении, которые нарушают трудовые права педагогов», — заявили в профсоюзе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что увеличение недельной нагрузки учителей и перезаключение трудовых договоров не повлечет за собой увольнений.

