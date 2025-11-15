Учителей не уволят – Сергей Бабак рассказал, какие зарплаты и нагрузки в новой реформе образования

По словам Бабака, дефицит в школах перекрывает возможное сокращение из-за нагрузки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что увеличение недельной нагрузки учителей и перезаключение трудовых договоров не повлечет за собой увольнений. Об этом он сообщил, комментируя реформу в сфере образования.

По словам Бабака, в 2025 году в учреждениях общего среднего образования есть 315 819 учительских ставок, но фактически занято только 271 891. Таким образом, 43 928 ставок остаются свободными, перекрываются совместительством или являются вакансиями, особенно в сельских школах и прифронтовых общинах. «Этот дефицит — реальность системы», — отметил он.

Бабак пояснил, что теоретическое увеличение недельной нагрузки с 18 до 22 часов могло бы сократить 57 422 ставки. Однако, с учетом 43 928 уже свободных ставок, реальное сокращение составило бы только 13 494 ставки. При этом он подчеркнул, что увольнений не будет. Согласно предложенной норме, до 31 августа 2026 года руководители школ должны прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогами и заключить новые срочные договоры на 1–5 лет с согласия учителей без конкурса. «Это норма прямого действия закона», — подчеркнул Бабак.

Он также отметил, что даже если часть учителей останется с текущей нагрузкой в 18 часов, а не получит полную ставку в 22 часа, их зарплата вырастет при условии введения нормы о трех минимальных зарплатах. По расчетам Бабака:

молодой учитель без надбавок будет получать 16 343 грн на руки (вместо 8200 грн сейчас);

опытный педагог с максимальными надбавками — 23 370 грн на руки (вместо 17 258 грн);

при полной ставке (22 часа) зарплата составит 19 975 грн и 28 564 грн соответственно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.