Вчителів не звільнять – Сергій Бабак розповів, які зарплати та навантаження у новій реформі освіти

13:35, 15 листопада 2025
За словами Бабака, дефіцит у школах перекриває можливе скорочення через навантаження.
Вчителів не звільнять – Сергій Бабак розповів, які зарплати та навантаження у новій реформі освіти
Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що збільшення тижневого навантаження вчителів і переукладання трудових договорів не спричинить звільнень. Про це він повідомив, коментуючи реформу в освітній сфері.

За словами Бабака, у 2025 році в закладах загальної середньої освіти є 315 819 вчительських ставок, але фактично зайнято лише 271 891. Таким чином, 43 928 ставок залишаються вільними, перекриваються сумісництвом або є вакансіями, особливо в сільських школах і прифронтових громадах. «Цей дефіцит — реальність системи», — зазначив він.

Бабак пояснив, що теоретичне збільшення тижневого навантаження з 18 до 22 годин могло б скоротити 57 422 ставки. Однак, з урахуванням 43 928 уже вільних ставок, реальне скорочення становило б лише 13 494 ставки. При цьому він наголосив, що звільнень не буде. Згідно із запропонованою нормою, до 31 серпня 2026 року керівники шкіл мають припинити безстрокові трудові договори з педагогами та укласти нові строкові договори на 1–5 років за згодою вчителів без конкурсу. «Це норма прямої дії закону», — підкреслив Бабак.

Він також зазначив, що навіть якщо частина вчителів залишиться з поточним навантаженням у 18 годин, а не отримає повну ставку в 22 години, їхня зарплата зросте за умови введення норми про три мінімальні зарплати. За розрахунками Бабака:

  • молодий вчитель без надбавок отримуватиме 16 343 грн на руки (замість 8200 грн зараз);
  • досвідчений педагог із максимальними надбавками — 23 370 грн на руки (замість 17 258 грн);
  • за повної ставки (22 години) зарплата становитиме 19 975 грн і 28 564 грн відповідно.

