Сніг і ожеледиця на дорогах України – поліція дала поради водіям і пішоходам

Через сніг, вітер і хуртовини на дорогах видимість знижена.

Уночі у північних, більшості східних і центральних областей України насипало снігу. За прогнозами синоптиків, вдень опади поширяться на більшу частину території держави, за винятком крайнього заходу. На дорогах прогнозується ожеледиця. Вітер буде північно-західного напрямку: вночі зі швидкістю 7-12 м/с, удень пориви сягатимуть 15-20 м/с, що може спричинити утворення хуртовин та погіршення видимості.

Патрульна поліція України у зв’язку з цим водіям рекомендує дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, уникати різких і ризикованих маневрів.

Під час руху за умов обмеженої видимості радять вмикати ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі, а також завчасно знижувати швидкість перед поворотами, перехрестями, світлофорами та пішохідними переходами.

Для паркування транспортних засобів варто обирати місця, віддалені від дерев, рекламних конструкцій та інших потенційно небезпечних об’єктів.

Пішоходам радять переходити проїзну частину виключно у встановлених місцях і лише переконавшись у безпеці руху. За умов поганої видимості рекомендується використовувати світловідбивні елементи на одязі чи аксесуарах. Також слід обирати маршрути подалі від розлогих дерев, ліній електропередач і рекламних щитів, які можуть бути пошкоджені через сильні пориви вітру, та зберігати уважність під час переходу дороги.

Громадян закликають одягатися тепліше, бути обережними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

