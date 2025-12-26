Снег и гололедица на дорогах Украины – полиция дала советы водителям и пешеходам

Из-за снега, ветра и метелей на дорогах видимость снижена.

Ночью в северных, большинстве восточных и центральных областях Украины выпал снег. По прогнозам синоптиков, днем осадки распространятся на большую часть территории государства, за исключением крайнего запада. На дорогах прогнозируется гололедица. Ветер будет северо-западного направления: ночью со скоростью 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с, что может привести к образованию метелей и ухудшению видимости.

Патрульная полиция Украины в связи с этим рекомендует водителям соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких и рискованных маневров.

При движении в условиях ограниченной видимости советуют включать ближний свет фар или противотуманные фонари, а также заблаговременно снижать скорость перед поворотами, перекрестками, светофорами и пешеходными переходами.

Для парковки транспортных средств следует выбирать места, удаленные от деревьев, рекламных конструкций и других потенциально опасных объектов.

Пешеходам рекомендуют переходить проезжую часть исключительно в установленных местах и только убедившись в безопасности движения. В условиях плохой видимости рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде или аксессуарах. Также следует выбирать маршруты подальше от раскидистых деревьев, линий электропередач и рекламных щитов, которые могут быть повреждены из-за сильных порывов ветра, и сохранять внимательность при переходе дороги.

Граждан призывают одеваться потеплее, быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

