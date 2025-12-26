Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування 534 інженерно-саперному батальйону ЗСУ

Президент присвоїв почесне найменування 534-му окремому інженерно-саперному батальйону Сухопутних військ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 992/2025 про присвоєння почесного найменування 534 окремому інженерно-саперному батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України.

Згідно з документом, підрозділу присвоєно почесне найменування «Тиса». Відтепер він офіційно іменуватиметься 534 окремий інженерно-саперний батальйон «Тиса» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Указ ухвалено з метою відновлення історичних традицій національного війська та з огляду на зразкове виконання батальйоном бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Документ набирає чинності з дня його опублікування. Указ підписано 25 грудня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.