  1. В Украине

Владимир Зеленский присвоил почетное наименование 534 отдельному инженерно-саперному батальону ВСУ

10:54, 26 декабря 2025
Президент присвоил почетное наименование 534 отдельному инженерно-саперному батальону Сухопутных войск.
Владимир Зеленский присвоил почетное наименование 534 отдельному инженерно-саперному батальону ВСУ
Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 992/2025 о присвоении почетного наименования 534 отдельному инженерно-саперному батальону Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Согласно документу, подразделению присвоено почетное наименование «Тиса». Отныне оно официально будет именоваться 534 отдельный инженерно-саперный батальон «Тиса» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Указ принят с целью восстановления исторических традиций национального войска и с учетом образцового выполнения батальоном боевых задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Документ вступает в силу со дня его опубликования. Указ подписан 25 декабря 2025 года.

армия указ Владимир Зеленский

