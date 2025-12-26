Владимир Зеленский присвоил почетное наименование 534 отдельному инженерно-саперному батальону ВСУ

Президент присвоил почетное наименование 534 отдельному инженерно-саперному батальону Сухопутных войск.

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 992/2025 о присвоении почетного наименования 534 отдельному инженерно-саперному батальону Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Согласно документу, подразделению присвоено почетное наименование «Тиса». Отныне оно официально будет именоваться 534 отдельный инженерно-саперный батальон «Тиса» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Указ принят с целью восстановления исторических традиций национального войска и с учетом образцового выполнения батальоном боевых задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Документ вступает в силу со дня его опубликования. Указ подписан 25 декабря 2025 года.

