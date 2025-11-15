У США запустили ШІ-застосунок, що створює цифрові аватари померлих родичів

HoloAvatar дозволяє спілкуватися з ШІ-копіями близьких.

Фото: Interesting Engineering

Стартап 2Wai з Лос-Анджелеса представив мобільний додаток HoloAvatar, який дає користувачам змогу створювати інтерактивні цифрові аватари померлих членів сім'ї. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Презентаційне відео співзасновника компанії Калума Уорті набрало понад 28 мільйонів переглядів у соцмережі X. У ролику вагітна жінка розмовляє з аватаром своєї померлої матері через телефон. Пізніше аватар читає казку немовляті, школяр спілкується з «бабусею» дорогою додому, а дорослий син повідомляє, що вона стане прабабусею.

Для створення аватара достатньо відсканувати людину камерою смартфона. HoloAvatar імітує голос, міміку та жести, відтворюючи спогади. Додаток доступний в App Store, версія для Android з'явиться незабаром. За словами Уорті, платформа формує «живий архів людства», і користувачі можуть протестувати бета-версію.

Запуск викликав бурхливі дискусії. Багато коментаторів у соцмережах назвали технологію «лякаючою» та «неприйнятною», порівнюючи з епізодом «Я скоро повернусь» серіалу «Чорне дзеркало», де жінка використовує ШІ-копію померлого партнера. Критики стверджують, що додаток спотворює процес переживання втрати, замінюючи реальне горе штучним комфортом, і ставлять питання про етичні межі, згоду та комерціалізацію горя.

Деякі користувачі позитивно оцінили можливість збереження голосів і історій близьких. Обговорення торкнулося ширших проблем ШІ: з розвитком робототехніки можливі фізичні аватари, що піднімає питання ідентичності. Наразі додаток поширюється, а дебати про його вплив на пам'ять і скорботу тривають.

