В США запустили ИИ-приложение, создающее цифровые аватары умерших родственников

23:29, 15 ноября 2025
HoloAvatar позволяет общаться с ИИ-копиями близких.
В США запустили ИИ-приложение, создающее цифровые аватары умерших родственников
Фото: Interesting Engineering
Стартап 2Wai из Лос-Анджелеса представил мобильное приложение HoloAvatar, которое позволяет пользователям создавать интерактивные цифровые аватары умерших членов семьи. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Презентационное видео соучредителя компании Калума Уорти набрало более 28 миллионов просмотров в соцсети X. В ролике беременная женщина разговаривает с аватаром своей умершей матери по телефону. Позже аватар читает сказку младенцу, школьник общается с «бабушкой» по дороге домой, а взрослый сын сообщает, что она станет прабабушкой.

Для создания аватара достаточно отсканировать человека камерой смартфона. HoloAvatar имитирует голос, мимику и жесты, воспроизводя воспоминания. Приложение доступно в App Store, версия для Android появится в ближайшее время. По словам Уорти, платформа формирует «живой архив человечества», и пользователи могут протестировать бета-версию.

Запуск вызвал бурные дискуссии. Многие комментаторы в соцсетях назвали технологию «пугающей» и «неприемлемой», сравнивая с эпизодом «Я скоро вернусь» сериала «Черное зеркало», где женщина использует ИИ-копию умершего партнера. Критики утверждают, что приложение искажает процесс переживания утраты, заменяя реальное горе искусственным комфортом, и ставят вопрос об этических границах, согласии и коммерциализации горя.

Некоторые пользователи положительно оценили возможность сохранения голосов и историй близких. Обсуждение затронуло более широкие проблемы ИИ: с развитием робототехники возможны физические аватары, что поднимает вопрос идентичности. Сейчас приложение распространяется, а дебаты о его влиянии на память и скорбь продолжаются.

