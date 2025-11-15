Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо будівництва меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні

Парламенту також запропоновано доручити Комітету доопрацювати проект до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 14 листопада розглянув проект Закону України № 14166 про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності і ухвалив висновок рекомендувати Парламенту включити його за основу.

За визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи законопроект розроблено з метою «створення належних правових умов для завершення будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, який має стати центральним місцем вшанування пам’яті учасників Революції Гідності та символом боротьби українського народу за свободу, гідність і європейські цінності».

Законопроектом запропоновано встановити, що:

- проектування Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні у місті Києві здійснюється без одержання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок та без врахування режимів використання земельних ділянок, встановлених у відповідності до Закону України "Про охорону культурної спадщини";

- будівництво Музею Революції Гідності здійснюється відповідно до проекту, розробленого за результатами проведеного конкурсу на кращий проект цього об'єкта, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Запропоновано визначити, що дія частини другої статті 18 Закону України «Про автомобільні дороги» не поширюється на будівництво на земельних ділянках на Алеї Героїв Небесної Сотні у місті Києві, переданих в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності для будівництва експлуатації та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

Також Парламенту запропоновано доручити Комітету доопрацювати проект до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи з урахуванням статті 116 Регламенту ВРУ.

