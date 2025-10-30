Практика судів
Для проектування та будівництва меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні хочуть створити спеціальний правовий режим

12:00, 30 жовтня 2025
У Раді зареєстрували законопроект, який спрямований на створення спеціального правового режиму для проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні у місті Києві.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №14166 про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Документ подано народним депутатом України Оленою Шуляк та 49-ма народними депутатами України.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради повідомив, що законопроект спрямований на створення спеціального правового режиму для проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні у місті Києві.

Також там підкреслили, що законопроект не змінює загальних правил у сфері містобудування, а лише створює виняткові умови для одного унікального об’єкта державного значення.

У пояснювальній записці сказано, що основною метою законопроекту є правове забезпечення можливості:

- надання у користування земельних ділянок на Алеї Героїв Небесної Сотні Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єкта;

- здійснення проектування і будівництва Музею Революції Гідності без додаткових дозвільних процедур, що не враховують унікальність місця і статус меморіального комплексу;

- забезпечення реалізації проекту відповідно до переможного конкурсного проекту, розробленого у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Законопроект покликаний усунути нормативні бар’єри, які фактично блокують будівництво Музею, та створити законодавчі передумови для завершення цього важливого державного проекту.

Законопроектом пропонується:

  1. Доповнити Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» новими положеннями, якими передбачається, що дія частини третьої статті 24 не поширюється на надання земельних ділянок на Алеї Героїв Небесної Сотні у місті Києві Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. Також встановлюється можливість проектування та будівництва об’єкта без отримання містобудівних умов і обмежень та без врахування режимів використання земель, визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини».
  2. Доповнити Закон України «Про автомобільні дороги» нормою, згідно з якою дія частини другої статті 18 не поширюється на будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності на земельних ділянках, переданих у користування для зазначених цілей.

Таким чином, законопроект спрямований виключно на врегулювання питань реалізації одного унікального об’єкта державного значення, не змінюючи загальних підходів до містобудівного та дорожнього регулювання.

