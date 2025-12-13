В Україні за добу зафіксували два землетруси — у Чорному морі та на Буковині
В Україні протягом доби сталися два землетруси. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
За даними фахівців, увечері 12 грудня підземні поштовхи зафіксували у Чорному морі за 12 кілометрів від узбережжя тимчасово окупованого Криму. Магнітуда землетрусу становила 4,4. Експерти класифікують його як відчутний.
Ще один землетрус зареєстрували вночі о 03:40 у Дністровському районі Чернівецької області. Його магнітуда склала 2,5 за шкалою Ріхтера, а епіцентр залягав на глибині близько 3 кілометрів.
Фахівці зазначають, що цей землетрус належить до категорії ледве відчутних.
