В Україні за добу зафіксували два землетруси — у Чорному морі та на Буковині

В Україні протягом доби сталися два землетруси. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, увечері 12 грудня підземні поштовхи зафіксували у Чорному морі за 12 кілометрів від узбережжя тимчасово окупованого Криму. Магнітуда землетрусу становила 4,4. Експерти класифікують його як відчутний.

Ще один землетрус зареєстрували вночі о 03:40 у Дністровському районі Чернівецької області. Його магнітуда склала 2,5 за шкалою Ріхтера, а епіцентр залягав на глибині близько 3 кілометрів.

Фахівці зазначають, що цей землетрус належить до категорії ледве відчутних.

