В Украине за сутки зафиксировали два землетрясения — в Черном море и на Буковине

Подземные толчки имели магнитуду 4,4 и 2,5.

Фото: suspilne.media

В Украине в течение суток произошли два землетрясения. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, вечером 12 декабря подземные толчки зафиксировали в Черном море в 12 километрах от побережья временно оккупированного Крыма. Магнитуда землетрясения составила 4,4. Эксперты классифицируют его как ощутимое.

Еще одно землетрясение зарегистрировали ночью в 03:40 в Днестровском районе Черновицкой области. Его магнитуда составила 2,5 по шкале Рихтера, а эпицентр залегал на глубине около 3 километров.

Специалисты отмечают, что это землетрясение относится к категории едва ощутимых.

