Для проектирования и строительства мемориального комплекса Героев Небесной Сотни хотят создать специальный правовой режим

12:00, 30 октября 2025
В Раде зарегистрирован законопроект, направленный на создание специального правового режима для проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в городе Киеве.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №14166 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства.

Документ подан народным депутатом Украины Еленой Шуляк и 49 народными депутатами Украины.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады сообщил, что законопроект направлен на создание специального правового режима для проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Также там подчеркнули, что законопроект не изменяет общие правила в сфере градостроительства, а лишь создает исключительные условия для одного уникального объекта государственного значения.

В пояснительной записке указано, что основной целью законопроекта является правовое обеспечение возможности:

  • предоставления в пользование земельных участков на Аллее Героев Небесной Сотни Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музею Революции Достоинства для строительства, эксплуатации и обслуживания объекта;
  • осуществления проектирования и строительства Музея Революции Достоинства без дополнительных разрешительных процедур, которые не учитывают уникальность места и статус мемориального комплекса;
  • обеспечения реализации проекта в соответствии с победившим конкурсным проектом, разработанным в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

Законопроект призван устранить нормативные барьеры, фактически блокирующие строительство Музея, и создать законодательные предпосылки для завершения этого важного государственного проекта.

Законопроектом предлагается:

  1. Дополнить Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» новыми положениями, предусматривающими, что действие части третьей статьи 24 не распространяется на предоставление земельных участков на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музею Революции Достоинства. Также устанавливается возможность проектирования и строительства объекта без получения градостроительных условий и ограничений, а также без учета режимов использования земель, определенных Законом Украины «Об охране культурного наследия».
  2. Дополнить Закон Украины «Об автомобильных дорогах» нормой, согласно которой действие части второй статьи 18 не распространяется на строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства на земельных участках, переданных в пользование для указанных целей.

Таким образом, законопроект направлен исключительно на урегулирование вопросов реализации одного уникального объекта государственного значения, не изменяя общие подходы к градостроительному и дорожному регулированию.

