Для проектирования и строительства мемориального комплекса Героев Небесной Сотни хотят создать специальный правовой режим

12:00, 30 октября 2025
В Раде зарегистрирован законопроект, направленный на создание специального правового режима для проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в городе Киеве.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №14166 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства.
Документ подан народным депутатом Украины Еленой Шуляк и 49 народными депутатами Украины.
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады сообщил, что законопроект направлен на создание специального правового режима для проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.
Также там подчеркнули, что законопроект не изменяет общие правила в сфере градостроительства, а лишь создает исключительные условия для одного уникального объекта государственного значения.
В пояснительной записке указано, что основной целью законопроекта является правовое обеспечение возможности:
- предоставления в пользование земельных участков на Аллее Героев Небесной Сотни Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музею Революции Достоинства для строительства, эксплуатации и обслуживания объекта;
- осуществления проектирования и строительства Музея Революции Достоинства без дополнительных разрешительных процедур, которые не учитывают уникальность места и статус мемориального комплекса;
- обеспечения реализации проекта в соответствии с победившим конкурсным проектом, разработанным в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.
Законопроект призван устранить нормативные барьеры, фактически блокирующие строительство Музея, и создать законодательные предпосылки для завершения этого важного государственного проекта.
Законопроектом предлагается:
- Дополнить Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» новыми положениями, предусматривающими, что действие части третьей статьи 24 не распространяется на предоставление земельных участков на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музею Революции Достоинства. Также устанавливается возможность проектирования и строительства объекта без получения градостроительных условий и ограничений, а также без учета режимов использования земель, определенных Законом Украины «Об охране культурного наследия».
- Дополнить Закон Украины «Об автомобильных дорогах» нормой, согласно которой действие части второй статьи 18 не распространяется на строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства на земельных участках, переданных в пользование для указанных целей.
Таким образом, законопроект направлен исключительно на урегулирование вопросов реализации одного уникального объекта государственного значения, не изменяя общие подходы к градостроительному и дорожному регулированию.
