Раде рекомендуют принять за основу законопроект о строительстве мемориального комплекса Героев Небесной Сотни

21:24, 15 ноября 2025
Парламенту также предложено поручить Комитету доработать проект ко второму чтению с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы.
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады 14 ноября рассмотрел проект Закона Украины № 14166 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства и принял заключение рекомендовать Парламенту включить его за основу.

По определению субъекта права законодательной инициативы законопроект разработан с целью «создания надлежащих правовых условий для завершения строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства, который должен стать центральным местом чествования памяти участников Революции Достоинства и символом борьбы украинского народа за свободу, достоинство и европейские ценности».

Законопроектом предложено установить, что:

  • проектирование Музея Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в городе Киеве осуществляется без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков, а также без учета режимов использования земельных участков, установленных в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия»;
  • строительство Музея Революции Достоинства осуществляется в соответствии с проектом, разработанным по результатам проведенного конкурса на лучший проект этого объекта, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Предлагается определить, что действие части второй статьи 18 Закона Украины «Об автомобильных дорогах» не распространяется на строительство на земельных участках на Аллее Героев Небесной Сотни в городе Киеве, переданных в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музею Революции Достоинства для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса.

Также Парламенту предложено поручить Комитету доработать проект ко второму чтению с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы с учетом статьи 116 Регламента ВРУ.

