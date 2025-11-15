Ісландська мова може зникнути за одне покоління через ШІ та англійську

Експрем’єрка Ісландії закликала до руху за збереження мови, яка має лише 350 000 носіїв.

Колишня прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила, що ісландська мова може зникнути протягом одного покоління через швидке поширення штучного інтелекту та зростаюче домінування англійської. Про це вона сказала на фестивалі кримінальної фантастики Iceland Noir у Рейк’явіку після виходу її другого роману, написаного у співавторстві з Раґнаром Йонассоном, повідомляє The Guardian.

Якобсдоттір, яка залишила посаду прем’єрки у 2024 році для участі в президентських виборах після семи років керівництва урядом, зазначила, що Ісландія переживає «радикальні» зміни у мовному середовищі. За її словами, дедалі більше людей читають і розмовляють англійською, а ісландською — менше, і ця тенденція посилюється через вплив ШІ. «Багато мов зникає, а разом із ними вмирає багато цінностей [і] багато людської думки», — підкреслила вона.

Ісландська мова, якою розмовляють лише близько 350 000 осіб, є однією з найменш змінених у світі. «Маючи цю мову, якою розмовляє так мало людей, я відчуваю, що ми несемо величезну відповідальність за її збереження. Я особисто не думаю, що ми робимо достатньо для цього», — сказала експрем’єрка. Вона додала, що ісландська молодь «абсолютно оточена» англомовним контентом у соцмережах та інших медіа.

Якобсдоттір повідомила, що Ісландія активно просуває використання ШІ ісландською мовою. Зокрема, Міністерство освіти разом із компанією Anthropic запустило один із перших у світі національних пілотних проєктів у сфері освіти, у рамках якого сотні вчителів отримають доступ до інструментів штучного інтелекту.

Політикиня пригадала історичний період данського панування, коли ісландська мова зазнала впливу данської, але сильний рух ісландців швидко це змінив. «Можливо, нам зараз потрібен сильніший рух, щоб поговорити про те, чому ми хочемо зберегти мову? Це справді головне, про що нам слід говорити тут, в Ісландії», — наголосила вона, додавши, що «доля нації» залежить від ставлення до мови, яка формує мислення людей.

