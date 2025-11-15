Исландский язык может исчезнуть за одно поколение из-за ИИ и английского

Бывший премьер-министр Исландии призвала к движению за сохранение языка, который имеет всего 350 000 носителей.

Бывшая премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир заявила, что исландский язык может исчезнуть в течение одного поколения из-за быстрого распространения искусственного интеллекта и растущего доминирования английского языка. Об этом она сказала на фестивале криминальной фантастики Iceland Noir в Рейкьявике после выхода ее второго романа, написанного в соавторстве с Рагнаром Йонассоном, сообщает The Guardian.

Якобсдоттир, которая покинула пост премьер-министра в 2024 году для участия в президентских выборах после семи лет руководства правительством, отметила, что Исландия переживает «радикальные» изменения в языковой среде. По ее словам, все больше людей читают и говорят на английском, а на исландском — меньше, и эта тенденция усиливается из-за влияния ИИ. «Многие языки исчезают, а вместе с ними умирает много ценностей [и] много человеческой мысли», — подчеркнула она.

Исландский язык, на котором говорят только около 350 000 человек, является одним из наименее измененных в мире. «Имея этот язык, на котором говорит так мало людей, я чувствую, что мы несем огромную ответственность за его сохранение. Я лично не думаю, что мы делаем достаточно для этого», — сказала экс-премьер. Она добавила, что исландская молодежь «абсолютно окружена» англоязычным контентом в соцсетях и других медиа.

Якобсдоттир сообщила, что Исландия активно продвигает использование ИИ на исландском языке. В частности, Министерство образования совместно с компанией Anthropic запустило один из первых в мире национальных пилотных проектов в сфере образования, в рамках которого сотни учителей получат доступ к инструментам искусственного интеллекта.

Политик вспомнила исторический период датского господства, когда исландский язык подвергся влиянию датского, но сильное движение исландцев быстро это изменило. «Возможно, нам сейчас нужно более сильное движение, чтобы поговорить о том, почему мы хотим сохранить язык? Это действительно главное, о чем нам следует говорить здесь, в Исландии», — подчеркнула она, добавив, что «судьба нации» зависит от отношения к языку, который формирует мышление людей.

