«До зустрічі, Кароль» – Президент Польщі отримав пост із фотографією пістолета

У Польщі розслідують погрози президенту Навроцькому в соцмережах.

Фото: Getty Images

Поліція Польщі розпочала розслідування через публікацію в соціальних мережах із погрозами на адресу президента Кароля Навроцького. Про це повідомляє Polsat News.

Погроза містилася у фотографії з пістолетом і підписом «до зустрічі, Кароль», опублікованій під дописом президента про футбольний матч Польща-Нідерланди. Пост видалили, але його скріншоти поширюються в мережі.

Варшавська поліція заявила: «Управління поліції Варшави негайно відреагувало після отримання інформації про публікацію на платформі X. Розслідування триває».

Правоохоронці уточнили, що зображення пістолета, використане в погрозі, раніше з’являлося в інших контекстах на різних сайтах і в соціальних мережах.

