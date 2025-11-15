«До встречи, Кароль» – Президент Польши получил пост с фотографией пистолета
Полиция Польши начала расследование из-за публикации в социальных сетях с угрозами в адрес президента Кароля Навроцкого. Об этом сообщает Polsat News.
Угроза содержалась в фотографии с пистолетом и подписью «до встречи, Кароль», опубликованной под постом президента о футбольном матче Польша-Нидерланды. Пост удалили, но его скриншоты распространяются в сети.
Варшавская полиция заявила: «Управление полиции Варшавы немедленно отреагировало после получения информации о публикации на платформе X. Расследование продолжается».
Правоохранители уточнили, что изображение пистолета, использованное в угрозе, ранее появлялось в других контекстах на различных сайтах и в социальных сетях.
