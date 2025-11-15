  1. У світі

Скільки зараз заробляють польські військові – нові ставки та надбавки 2025 року

22:00, 15 листопада 2025
Зарплата рядового стартує від 6300 злотих, а армія планує зрости до 300 тисяч бійців.
Польська влада активно стимулює молодь обирати військову службу, пропонуючи конкурентні зарплати, які суттєво зросли за останні роки. Про це повідомило видання InPoland.

Під час параду до Дня Збройних сил у Варшаві президент Кароль Навроцький і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосили, що військові є основою безпеки країни. Одним із ключових стимулів для вступу до армії є підвищення заробітної плати, яке у 2025 році склало 5%. Базова зарплата рядового становить від 6300 злотих брутто, сержанта — від 7250 злотих, офіцера — від 8820 злотих на місяць. Вищі звання отримують більше: майор — 10 800 злотих, підполковник — 11 445 злотих, полковник — понад 13 800 злотих, а генерали на топ-посадах — до 21 945 злотих брутто щомісяця.

Крім основної зарплати, військові отримують доплати: «тринадцяту» зарплату, надбавки за вислугу, спеціальні та компенсаційні виплати, премії за службу в складних умовах, мотиваційні доплати, а також виплати при звільненні. Це значно підвищує загальний дохід порівняно з базовою ставкою.

Міністерство національної оборони зазначає, що служба в армії забезпечує не лише фінансову стабільність, а й можливість здобути спеціалізовані навички та розвиватися професійно й особисто. «Польська армія має бути більшою, тому ми закликаємо молодь обирати військову службу, плануючи своє майбутнє», — підкреслили у відомстві.

Наразі в польських збройних силах служать близько 230 тисяч військових, із них понад 150 тисяч — професійні солдати. До кінця 2025 року армія має зрости до 250 тисяч професійних військових і 50 тисяч бійців територіальної оборони. За словами генерала Веслава Кукули, у разі війни Польща може мобілізувати до 550 тисяч осіб, включно з резервістами.

