Сколько сейчас зарабатывают польские военные – новые ставки и надбавки 2025 года

Зарплата рядового стартует от 6300 злотых, а армия планирует вырасти до 300 тысяч бойцов.

Польские власти активно стимулируют молодежь выбирать военную службу, предлагая конкурентные зарплаты, которые существенно выросли за последние годы. Об этом сообщило издание InPoland.

Во время парада ко Дню Вооруженных сил в Варшаве президент Кароль Навроцкий и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнули, что военные являются основой безопасности страны. Одним из ключевых стимулов для поступления в армию является повышение заработной платы, которое в 2025 году составило 5%. Базовая зарплата рядового составляет от 6300 злотых брутто, сержанта — от 7250 злотых, офицера — от 8820 злотых в месяц. Высшие звания получают больше: майор — 10 800 злотых, подполковник — 11 445 злотых, полковник — более 13 800 злотых, а генералы на топ-должностях — до 21 945 злотых брутто ежемесячно.

Кроме основной зарплаты, военные получают доплаты: «тринадцатую» зарплату, надбавки за выслугу, специальные и компенсационные выплаты, премии за службу в сложных условиях, мотивационные доплаты, а также выплаты при увольнении. Это значительно повышает общий доход по сравнению с базовой ставкой.

Министерство национальной обороны отмечает, что служба в армии обеспечивает не только финансовую стабильность, но и возможность приобрести специализированные навыки и развиваться профессионально и лично. «Польская армия должна быть больше, поэтому мы призываем молодежь выбирать военную службу, планируя свое будущее», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас в польских вооруженных силах служат около 230 тысяч военных, из них более 150 тысяч — профессиональные солдаты. К концу 2025 года армия должна вырасти до 250 тысяч профессиональных военных и 50 тысяч бойцов территориальной обороны. По словам генерала Веслава Кукулы, в случае войны Польша может мобилизовать до 550 тысяч человек, включая резервистов.

