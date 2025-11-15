У лісі на Франківщині знайшли тіло військовослужбовця, який був у СЗЧ

Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району.

В Івано-Франківській області знайшли тіло 39-річного військового, який самовільно залишив частину та перебував через це у розшуку. Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що 14 листопада мешканка Рожнятова Калуського району зателефонувала правоохоронцям і повідомила, що виявила в лісі тіло чоловіка.

Ним виявився військовий, який 8 листопада був мобілізований та розподілений на військову службу у роту охорони 1-го відділу Калуського РТЦК та СП, оскільки за результатами ВЛК був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

У ТЦК заявили, що 12 листопада цей військовий самовільно залишив частину під час несення служби. У той самий день дані про цей випадок було передано до ВСП, після чого розпочались розшукові дії.

Після виявлення тіла слідчо-оперативна група встановила його особу.

«Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ. Попередньо за інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи», - додали у ТЦК.

