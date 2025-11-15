В лесу на Франковщине нашли тело военнослужащего, который находился в СЗЧ

Погибшим оказался 39-летний житель Калушского района.

В Ивано-Франковской области нашли тело 39-летнего военного, который самовольно оставил часть и из-за этого находился в розыске. Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что 14 ноября жительница Рожнятова Калушского района позвонила правоохранителям и сообщила, что обнаружила в лесу тело мужчины.

Им оказался военнослужащий, который 8 ноября был мобилизован и распределен для прохождения военной службы в роту охраны 1-го отдела Калушского РТЦК и СП, поскольку по результатам ВЛК был признан годным к службе в военных частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

В ТЦК заявили, что 12 ноября этот военнослужащий самовольно оставил часть во время несения службы. В тот же день данные об этом случае были переданы в ВСП, после чего начались розыскные мероприятия.

После обнаружения тела следственно-оперативная группа установила его личность.

«Погибшим оказался 39-летний житель Калушского района, военнослужащий 1-го отдела Калушского РТЦК и СП (г. Долина), который с 12 ноября находился в розыске из-за СЗЧ. По предварительной информации полицейских, признаков насильственной смерти не выявлено. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Дальнейшую правовую оценку события дадут компетентные органы», — добавили в ТЦК.

