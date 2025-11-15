Президент Польщі Навроцький заявив, що востаннє підписав закон про допомогу біженцям з України

Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє.

Фото: the-warsaw.pl

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що погодився підписати оновлену версію закону про виплат для українців лише після внесення змін, які, за його словами, «усувають несправедливі положення», пише gazeta.pl.

Перша редакція документа передбачала можливість отримання виплати 800+ навіть тими громадянами України, які не працюють у Польщі. Навроцький назвав таке рішення «нечесним щодо поляків» і відмовився ставити свій підпис.

Другий варіант, що частково врахував його зауваження, президент зрештою схвалив. При цьому він наголосив, що» це останній випадок, коли він підтримує подібні законодавчі ініціативи».

«Уже вдруге я підписую такий закон, бо не хочу бути президентом хаосу. Але наголошую – це останній раз. Якщо нас дивляться прем’єр і парламентська більшість, то хочу нагадати: закон про допомогу українцям я підписав востаннє», – заявив Навроцький.

Глава Польщі додав, що після трьох років війни українці мають отримувати підтримку на тих самих умовах, що й інші національні меншини у Польщі. За його словами, він очікує, що всі наступні рішення будуть «реалістичними та справедливими», а не створюватимуть додаткової напруги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.