Президент Польщі Навроцький востаннє підписав закон про допомогу українцям — деталі

21:26, 26 вересня 2025
Закон продовжує спеціальний статус для українських біженців до березня 2026 року, а також обмежує виплати та інші пільги.
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України. Про це розповів глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, передає PAP.

Документ передбачає, що виплати за програмою 800+тепер залежатимуть від працевлаштування батьків.

Ключові зміни

  • Відтепер Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) щомісяця автоматично перевірятиме, чи був іноземець працевлаштований у попередньому місяці. Якщо так — виплата здійснюватиметься. У разі відсутності роботи — гроші не нараховуватимуть.
  • Нові правила стосуються всіх іноземців, не лише українців.
  • Виняток зроблено лише для батьків дітей з інвалідністю: якщо є польське посвідчення про інвалідність, виплати збережуться незалежно від статусу працевлаштування.

«Це останній закон, який президент Навроцький підписує, що стосуватиметься такої форми допомоги громадянам України», – заявив Богуцький.

Богуцький зазначив, що жодного іншого закону щодо допомоги громадянам України президент більше не підпише, і що українці, в тому числі ті, які опинилися на території Польщі у зв’язку з повномасштабною війною повинні будуть перейти до «нормальних умов» легалізації.

Він додав, що у понеділок до Сейму будуть подані законопроекти про подовження періоду, після якого іноземці можуть претендувати на польське громадянство.

