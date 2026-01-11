Свириденко назвала 7 кроків уряду для подолання наслідків атак на енергосистему
Протягом цього тижня в Україні зафіксовано 44 атаки на об’єкти енергетики та критичної інфраструктури. Основні удари припали на Донецьку, Харківську, Сумську, Полтавську, Чернігівську, Київську області, включно з Києвом, а також Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську та Херсонську області.
За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, по Києву ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни, цілеспрямовано б’ючи балістичними ракетами по теплогенеруючих об’єктах. Складні погодні умови та різке зниження температури ускладнили ситуацію.
«Розуміємо, що відсутність світла й тепла — важке випробування, особливо в мороз. Тому наше ключове завдання — якнайшвидше повернути людям базові умови життя. Попри всі виклики, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні», — підкреслила Свириденко, додавши, що у Києві подачу теплоносія та електроенергії відновлено в рекордні строки, проте ще діють планові та екстрені графіки відключень.
Уряд реалізує сім ключових кроків для стабілізації енергосистеми:
- Підтримка генеруючих компаній обладнанням, ресурсами та технікою із залученням ДСНС для прискореного відновлення.
- Захист об’єктів критичної інфраструктури стратегічного значення від відключень.
- Розгортання та аудит усіх пунктів незламності за участі державних та великих компаній.
- Нарощення імпорту електроенергії.
- Встановлення генераторів великої потужності спільно з ДСНС та місцевою владою для зменшення навантаження на центральну систему.
- Оптимізація навчального та робочого процесів на період складних погодних умов.
- Забезпечення стабільної та безперебійної роботи медичної системи.
Окремо уряд наголосив на постійному зв’язку з населенням. Місцева влада зобов’язана підтримувати цілодобову роботу гарячих ліній, а начальнику КМВА доручено організувати їх при районних військових адміністраціях столиці. Керівники районів несуть персональну відповідальність 24/7.
Працюють цілодобові гарячі лінії:
- урядова — 1545
- «Струм» — 1549
