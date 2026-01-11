Свириденко назвала 7 кроків уряду для подолання наслідків атак на енергосистему

За словами прем’єрки, майже 700 тисяч українців повернулися до світла після атак на енергетику.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом цього тижня в Україні зафіксовано 44 атаки на об’єкти енергетики та критичної інфраструктури. Основні удари припали на Донецьку, Харківську, Сумську, Полтавську, Чернігівську, Київську області, включно з Києвом, а також Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську та Херсонську області.

За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, по Києву ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни, цілеспрямовано б’ючи балістичними ракетами по теплогенеруючих об’єктах. Складні погодні умови та різке зниження температури ускладнили ситуацію.

«Розуміємо, що відсутність світла й тепла — важке випробування, особливо в мороз. Тому наше ключове завдання — якнайшвидше повернути людям базові умови життя. Попри всі виклики, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні», — підкреслила Свириденко, додавши, що у Києві подачу теплоносія та електроенергії відновлено в рекордні строки, проте ще діють планові та екстрені графіки відключень.

Уряд реалізує сім ключових кроків для стабілізації енергосистеми:

Підтримка генеруючих компаній обладнанням, ресурсами та технікою із залученням ДСНС для прискореного відновлення. Захист об’єктів критичної інфраструктури стратегічного значення від відключень. Розгортання та аудит усіх пунктів незламності за участі державних та великих компаній. Нарощення імпорту електроенергії. Встановлення генераторів великої потужності спільно з ДСНС та місцевою владою для зменшення навантаження на центральну систему. Оптимізація навчального та робочого процесів на період складних погодних умов. Забезпечення стабільної та безперебійної роботи медичної системи.

Окремо уряд наголосив на постійному зв’язку з населенням. Місцева влада зобов’язана підтримувати цілодобову роботу гарячих ліній, а начальнику КМВА доручено організувати їх при районних військових адміністраціях столиці. Керівники районів несуть персональну відповідальність 24/7.

Працюють цілодобові гарячі лінії:

урядова — 1545

«Струм» — 1549

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.