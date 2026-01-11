Свириденко назвала 7 шагов правительства для преодоления последствий атак на энергосистему

По словам премьер-министра, почти 700 тысяч украинцев вернулись к свету после атак на энергетику.

В течение этой недели в Украине зафиксировано 44 атаки на объекты энергетики и критической инфраструктуры. Основные удары пришлись на Донецкую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Черниговскую, Киевскую области, включая Киев, а также Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую области.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, по Киеву враг осуществил одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны, целенаправленно ударяя баллистическими ракетами по теплогенерирующим объектам. Сложные погодные условия и резкое понижение температуры осложнили ситуацию.

«Понимаем, что отсутствие света и тепла — тяжелое испытание, особенно в мороз. Поэтому наша ключевая задача — как можно быстрее вернуть людям базовые условия жизни. Несмотря на все вызовы, украинские энергетики работают в сложнейших условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране», — подчеркнула Свириденко, добавив, что в Киеве подача теплоносителя и электроэнергии восстановлена в рекордные сроки, однако еще действуют плановые и экстренные графики отключений.

Правительство реализует семь ключевых шагов для стабилизации энергосистемы:

Поддержка генерирующих компаний оборудованием, ресурсами и техникой с привлечением ГСЧС для ускоренного восстановления. Защита объектов критической инфраструктуры стратегического значения от отключений. Развертывание и аудит всех пунктов несокрушимости с участием государственных и крупных компаний. Наращивание импорта электроэнергии. Установка генераторов большой мощности совместно с ГСЧС и местными властями для уменьшения нагрузки на центральную систему. Оптимизация учебного и рабочего процессов на период сложных погодных условий. Обеспечение стабильной и бесперебойной работы медицинской системы.

Отдельно правительство подчеркнуло постоянную связь с населением. Местные власти обязаны поддерживать круглосуточную работу горячих линий, а начальнику КМВА поручено организовать их при районных военных администрациях столицы. Руководители районов несут персональную ответственность 24/7.

Работают круглосуточные горячие линии:

правительственная — 1545

«Струм» — 1549

